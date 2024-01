Malgré son potentiel touristique sous-exploité, l’Algérie gagne de plus en plus en réputation auprès des touristes étrangers. D’ailleurs, le Daily Express britannique revient, dans un article, pour parler du tourisme en Algérie et de l’intérêt que portent les touristes britanniques pour cette destination.

Après avoir comparé la destination de l’Algérie à l’Espagne, le Daily Express explique que le pays pourrait devenir « la prochaine grande destination » des touristes britanniques.

L’Algérie, une destination touristique sous-cotée

Selon le chargé de mission pour l’Afrique du Nord au conseil atlantique, en l’occurrence Andrew Farrand, » sur les deux millions de visiteurs qui se rendent, chaque année, en Algérie, la plupart sont des membres de la diaspora ». Ce qui explique que, malgré la diversité de ses paysages et son potentiel touristique, l’Algérie reste une destination sous-cotée et peu connue par les touristes étrangers.

Malgré ce, le Daily Express estime que le plus grand pays en Afrique, et le 10ᵉ au monde, pourrait devenir la prochaine grande destinations pour les touristes britanniques. Notamment grâce à ses multiples paysages et la richesse de son histoire et sa culture.

» Vous recherchez la prochaine grande destination touristique ? Un immense pays du nord de l’Afrique, l’Algérie, a beaucoup à offrir aux touristes » lit-on dans le Daily express. Et ce à seulement trois heures de vol depuis Londres (Air Algérie dessert Alger – Londres), et à un peu plus de 100 livres sterling.

Par ailleurs, le quotidien britannique cite parmi les atouts de l’Algérie qui séduisent les touristes britanniques, le Sahara algérien. Ce dernier offre des attractions touristiques, des circuits et des séjours par nuit, de quoi passer une expérience inoubliable. « L’Algérie abrite également plusieurs sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, notamment les anciens ruines romaines de Djemila », écrit l’auteur de l’article.

