L’Algérie ferme son espace aérien au Maroc

Un mois après la rupture des relations diplomatiques ; l’Algérie revient aujourd’hui avec une nouvelle décision contre le Makhzen. En effet, le président Tebboune vient d’ordonner la fermeture de l’espace aérien au Maroc.

Selon un communiqué de la présidence de la république, la décision a été prise, ce mercredi 22 septembre 2021, lors de la réunion du Haut Conseil de Sécurité, présidée par le chef de l’État Abdelmadjid Tebboune.

Dés aujourd’hui, tous les vols commerciaux entre l’Algérie et le Maroc seront suspendus. Les Jets privés comportant des numéros de matricules marocains seront également interdits de survoler l’espace aérien algérien.

« Compte tenu de la poursuite des provocations et des pratiques hostiles du côté Marocain ; le Conseil décide de fermer immédiatement l’espace aérien algérien aux civils et militaires marocains, ainsi qu’aux avions avec les numéros d’immatriculation marocains, et ce, à partir d’aujourd’hui« , lit-on dans le communiqué.

Dorénavant, les Marocains désireux de voyager en Algérie devront passer par les compagnies aériennes qui opèrent des vols escales entre les deux pays voisins.

L’Algérie a-t-elle imposé le visa aux marocains ?

Jusqu’à aujourd’hui, aucune annonce officielle n’a été faite sur l' »éventuelle » imposition de visas marocains ; mais il convient de noter qu’un sénateur algérien a déjà évoqué cette question.

Il s’agit du sénateur du FLN, Abdelwahab Benzaim. Dans une déclaration à la presse le 4 septembre dernier, le parlementaire a appelé à l’imposition du visa pour tous les voyageurs marocains.

« Tous les Marocains qui voyagent vers l’Algérie ont deux casquettes : israélienne et marocaine (…) On doit faire attention à tous ceux qui rentrent en Algérie depuis le Maroc », s’est-il justifié.