L’Algérie fait partie des destinations moyen-courriers les plus vendues en juin 2023

De plus en plus de voyageurs optent pour l’Algérie pour tenter une nouvelle expérience de voyage. En effet, la diversité de ses paysages, la richesse de sa culture et sa cuisine séduisent de nombreux touristes étrangers. Notamment, ceux qui préfèrent sortir des sentiers battus.

Dans ce sillage, une étude faite auprès de plusieurs voyagistes, dévoilé par le site spécialisé Air Journal, montre le Top 10 des destinations tendances en juin 2023, voici les résultats.

Quelles sont les destinations tendances en juin 2023 ?

En effet, selon les voyagistes, la France métropolitaine se positionne en tête de ce classement des destinations tendances et les plus vendues en juin 2023. Suivie par l’Espagne et la Grèce, selon le classement fait par les voyagistes français.

Par ailleurs, ce top 10 se complète d’autres destinations. Notamment, avec la Tunisie en 4e place, l’Égypte en 5e, la Turquie en 6e place. Selon les voyagistes français, l’Italie se retrouve en 7e position de ce Top 10 et devance le Maroc et le Portugal qui se retrouvent en 8e et 9e positions, respectivement. La dernière place de ce classement est occupée par la République dominicaine.

En revanche, selon cette étude, les ventes de ces destinations ont reculé de 3% en juin dernier. Et ce, en comparaison avec les ventes réalisé pendant la même période en 2022.

Voyages moyen-courriers : l’Algérie fait-elle partie des destinations les plus vendues en juin 2023 ?

Conformément aux données de ces voyagistes, l’activité des ventes des vols secs connaît une légère hausse de 2% de vente en juin 2023. Par ailleurs, l’Afrique du Nord se retrouve en première place des destinations moyen-courriers les plus vendues le mois dernier.

Notamment, avec la Tunisie, mais aussi l’Algérie qui enregistre une hausse des ventes des vols secs, en ce mois, par rapport à 2019. En effet, L’Algérie gagne de plus en plus en réputation et séduit davantage de touristes et des voyageurs étrangers qui sont à la recherche des destinations peu connues et tenter une expérience inédite.

