L’Algérie face à la menace du criquet pèlerin : Sifi Ghrieb tient une réunion cruciale avec l’exécutif

Le dossier du criquet pèlerin remonte au plus haut niveau. Ce dimanche, une réunion interministérielle a évalué l’état de préparation du plan d’action préventif destiné à contenir toute propagation dans certaines wilayas du Sud-Ouest.

Cette séquence intervient quelques jours après les nouvelles prévisions régionales publiées par la FAO. Qui appellent à une vigilance soutenue.

La rencontre, tenue conformément aux instructions du président de la République, a réuni par visioconférence les walis des régions concernées. L’objectif étant de vérifier la solidité du dispositif de prévention et de s’assurer de la capacité d’intervention en cas d’évolution rapide de la situation.

Réunion du gouvernement autour du criquet pèlerin : un plan préventif réévalué face aux risques

Selon les services du Premier ministre, cette réunion s’inscrit dans le cadre du suivi permanent des risques liés au criquet pèlerin et à leur évolution dans la région. Les exposés ont porté sur :

La préparation des plans d’action sur le terrain

L’efficacité des opérations menées l’an dernier

Le renforcement des dispositifs de veille et de surveillance dans les wilayas frontalières du Sud

La consolidation des moyens d’intervention terrestres et aériens, notamment ceux relevant du ministère de la Défense nationale

Les wilayas frontalières méridionales, considérées comme première ligne de défense, concentrent l’essentiel des efforts de surveillance afin de garantir une réaction rapide en cas de signalement.

La FAO replacent le criquet pèlerin au centre des préoccupations : surveillance satellitaire et coordination renforcée en Algérie

Cette évaluation intervient alors que la FAO a publié son rapport de prévisions pour la période mars–août 2026. Décrivant une situation contrastée en Afrique du Nord et dans la région sahélienne.

Pour l’Algérie et le Maghreb, l’organisation évoque :

Des conditions sèches en mars sur le nord-ouest de l’Afrique

Des pluies proches à supérieures à la moyenne possibles en avril et mai en Algérie

Une reproduction hivernale localisée au Maroc et possiblement dans l’ouest de l’Algérie

Une reproduction printanière susceptible de rester confinée à certaines zones du Maroc et de l’Algérie, avec une extension éventuelle vers la Tunisie et la Libye selon les déplacements des groupes acridiens

Cependant, la FAO précise que l’évolution dépendra étroitement des cumuls pluviométriques enregistrés dans les prochaines semaines et appelle à intensifier la surveillance préventive.

Les autorités s’appuient sur les mises à jour internationales ainsi que sur les capacités nationales de surveillance satellitaire afin d’anticiper tout changement dans la dynamique des essaims.

En consolidant les dispositifs de veille et les capacités d’intervention, l’exécutif cherche à maintenir un niveau d’anticipation élevé face aux évolutions possibles du criquet pèlerin dans la région.