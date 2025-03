L’Algérie expulse le Vice-consul marocain d’Oran

Une nouvelle tension diplomatique vient d’éclater entre l’Algérie et le Maroc. Le ministère des Affaires étrangères a convoqué ce jeudi le 27 mars 2025 M. Khalid Chihani, Gérant intérimaire du Consulat général du Royaume du Maroc à Alger, pour lui signifier une décision importante.

Lors de cette convocation au ministère des Affaires étrangères, M. Mokhtar Amine Khelif, Directeur Général du Protocole, a officiellement notifié la décision de déclarer « persona non grata » le Vice-consul général du Maroc en poste à Oran.

« La décision des autorités algériennes de déclarer persona non grata M. Mohamed Isafiani, Vice-consul général du Maroc à Oran, avec l’obligation de quitter le territoire national dans un délai maximal de 48 heures, et ce pour des raisons liées aux comportements suspects de l’intéressé incompatibles avec la nature de l’exercice de ses fonctions au sein de ladite représentation consulaire, et ce en violation des lois algériennes en vigueur en la matière, ainsi que du Droit et des coutumes internationales pertinents, notamment la Convention de Vienne sur les relations consulaires », lit-on dans le communiqué officiel des Affaires étrangères.

Cette mesure diplomatique marque une nouvelle escalade dans les relations déjà tendues entre les deux pays voisins. La déclaration d’un diplomate comme « persona non grata » équivaut généralement à une expulsion déguisée et représente l’un des signaux les plus forts qu’un État peut envoyer pour exprimer son mécontentement.

Cette décision intervient dans un contexte de relations bilatérales déjà complexes entre l’Algérie et le Maroc, et qui ont dégradé depuis 2021, soit depuis l’interdiction de notre pays les avions marocains de survol de notre espace aérien.

Tebboune : « L’Algérie et le Maroc devront mettre un terme à cette situation un jour »

Dans son interview au média français « L’Opinion » le mois de février dernier, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a évoqué le conflit politique qui oppose l’Algérie au Maroc. « Le Maroc a été le premier à vouloir porter atteinte à l’intégrité de l’Algérie avec son agression en 1963, neuf mois après l’indépendance. Une agression qui a fait 850 martyrs », dira-t-il.

Il a également révélé pour quelles raisons les avions marocaines sont interdits de survol de l’espace aérien algérien. « Nous leur avons récemment interdit le survol de notre espace aérien parce qu’ils réalisent des exercices militaires conjoints avec l’armée israélienne à notre frontière, ce qui est contraire à la politique de bon voisinage que nous avons toujours essayé de maintenir ».

Enfn, le président de la République a reconnu que les deux pays voisins « devront mettre un terme à cette situation un jour ». Il ajoute que le peuple marocain « est un peuple frère pour lequel nous ne souhaitons que le meilleur ».