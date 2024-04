L’Algérie expose son expérience en matière de soutien à l’entrepreneuriat en Suisse

En effet, le Ministre de l’Économie du Savoir, des Startups et des Petites Entreprises participe dès lundi aux travaux de la 27e session de la Commission des Nations Unies pour la Science et la Technologie au Service du Développement à Genève, en Suisse. Le Ministre a prononcé un discours lors de la réunion ministérielle organisée en marge de la session, exposant les « efforts divers de l’Algérie pour soutenir l’innovation et la technologie, ainsi que les politiques gouvernementales pour soutenir l’entrepreneuriat et les talents« .

Focus sur le rôle de la science et de la technologie dans l’agenda 2030

La réunion ministérielle a mis l’accent sur « le rôle de la science, de la technologie et de l’innovation dans la promotion de l’agenda 2030 et l’élimination de la pauvreté en période de crises multiples ».

De plus, la Commission aborde lors de sa session actuelle les thèmes « des données pour le développement » et « de la coopération internationale en matière de science, technologie et innovation pour le développement ».

Pour conclure, cette même Commission évaluera également les progrès réalisés dans la mise en œuvre et le suivi des résultats du « Sommet mondial sur la société de l’information » aux niveaux régional et international, ainsi que les présentations sur les politiques gouvernementales favorisant la science, la technologie et l’innovation.