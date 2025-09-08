L’Algérie exporte sa technologie : INATEL frappe fort avec un deal record de 300 M$ au Nigeria

En marge de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025) à Alger, un accord historique de 300 millions de dollars a été signé dimanche pour fournir deux millions de terminaux de paiement électronique (TPE) au Nigeria. Cet accord marque une étape majeure dans le développement des échanges économiques entre l’Algérie et le Nigeria.

La signature s’est déroulée au Palais des expositions des Pins maritimes entre l’entreprise algérienne INATEL (Industrie algérienne de la téléphonie), filiale de l’Entreprise nationale des télécommunications (ENTC), et son partenaire chinois, Morefun Electronic Technology. Le partenariat vise à la production et à l’exportation de ces TPE vers le Nigeria.

L’accord a été officialisé par le PDG de l’ENTC, Chikh Abderrahim, et le Directeur exécutif de Morefun Electronic Technology. La cérémonie a eu lieu sous la supervision du ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, et du Directeur général de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI), Omar Rekkache, soulignant l’importance stratégique de cette collaboration.

Dans une déclaration, le ministre Sid Ali Zerrouki a souligné que cet accord s’inscrit dans le cadre de la politique de l’Algérie visant à développer ses entreprises nationales et à encourager la production locale. Il a également insisté sur l’objectif de renforcer l’intégration économique et les échanges commerciaux au sein du continent africain.

Cet accord ne se limite pas à un simple contrat commercial. Selon Zerrouki, il met en lumière le savoir-faire algérien dans le domaine des industries électroniques et ouvre la voie à de nouvelles opportunités pour les opérateurs locaux de s’implanter durablement sur les marchés africains.

De l’industrie électronique aux hydrocarbures : L’Algérie renforce sa stratégie africaine

Ces initiatives ne se limitent pas à un seul secteur. Parallèlement, d’autres entreprises algériennes, tant publiques que privées, ont également signé des accords d’une valeur totale de 310 millions de dollars avec des homologues de plusieurs pays africains, incluant la Mauritanie, la Tunisie, la Libye, le Sénégal, la Côte d’Ivoire et l’Égypte.

Dans cette même dynamique de renforcement économique national et continental, le géant pétrolier Sonatrach a annoncé ce lundi la signature de trois contrats d’une valeur de 60 milliards de dinars, soit environ 450 millions de dollars. Ces accords stratégiques, conclus avec des entreprises locales, visent à moderniser et à étendre le réseau de transport d’hydrocarbures du pays.

La cérémonie de signature, qui s’est tenue au siège de Sonatrach à Alger, a rassemblé le PDG de l’entreprise, Rachid Hachichi, et de hauts responsables. Ces contrats s’inscrivent dans une démarche de soutien à la production nationale et de promotion du contenu local. Les partenaires de ces projets incluent des acteurs majeurs du secteur en Algérie, comme Cosider Canalisations, l’Entreprise nationale de Canalisations (ENAC), Maghreb Pipe Industries, ainsi que les entreprises SARPI et GCB.

Ces investissements témoignent de la volonté de Sonatrach de sécuriser et de développer ses exportations d’hydrocarbures, consolidant ainsi la position de l’Algérie comme acteur économique majeur en Afrique. L’ensemble de ces accords souligne une stratégie claire du pays : développer son économie locale tout en renforçant son intégration et ses partenariats sur le continent africain.