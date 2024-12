L’Algérie exporte plus de 95 000 unités de cette matière vers la Mauritanie

La société Tonic Industrie, filiale de l’Entreprise Nationale des Produits Chimiques, a annoncé hier mercredi avoir exporté plus de 95 000 unités de cartons ondulés vers le marché mauritanien, marquant ainsi sa première opération d’exportation vers ce pays.

Selon un communiqué du groupe public ACS (Algeria Chemical Specialties), l’entreprise a effectué « sa première opération d’exportation vers le marché mauritanien, avec l’expédition de 95.250 unités de cartons ondulés ». Le complexe prévoit de poursuivre ses exportations vers la Mauritanie tout au long de l’année 2025.

Cette initiative fait suite à la participation du complexe ACS et de ses filiales au salon des produits algériens, qui s’est tenu à Nouakchott du 2 au 7 mai dernier.

À cette occasion, des accords ont été signés pour commercialiser les produits du complexe en Mauritanie, et des relations ont été renforcées avec des hommes d’affaires et des industriels mauritaniens.

Une délégation mauritanienne s’est rendue dans les installations de l’entreprise et a exprimé son admiration pour la qualité des produits, ce qui a donné lieu à de nouveaux accords de coopération pour l’année prochaine.

Dans un contexte similaire, le communiqué indique que l’Entreprise Nationale des Peintures (ENAP), également filiale du complexe, a procédé en novembre dernier à une exportation vers la Mauritanie, expédiant 16 tonnes de produits semi-finis et finis.

L’entreprise Tonic exporte plus 800 000 unités d’articles d’emballage vers la Tunisie

Parallèlement à cette percée en Mauritanie, Tonic Industrie a donné un nouveau souffle à ses activités d’exportation en réalisant une performance record. En octobre dernier, la société a expédié 806 000 unités d’articles d’emballage vers la Tunisie, consolidant ainsi sa position sur le marché régional.

Soutenue par des mesures d’accompagnement et une stratégie ambitieuse, Tonic Industrie entend jouer un rôle clé dans le développement de l’économie algérienne. « Notre objectif est de rétablir notre entreprise comme un acteur incontournable de la production de papier et de carton en Algérie, tout en valorisant le savoir-faire algérien à l’étranger », a déclaré Samir Yahiaoui, président directeur général de l’entreprise.

Cette opération d’exportation vers la Tunisie s’inscrit dans une dynamique de renouveau pour Tonic Industrie, qui a connu des difficultés ces dernières années. Grâce à des investissements importants et à une amélioration de sa productivité, la société est désormais en mesure de répondre à une demande croissante et de conquérir de nouveaux marchés.

Cette performance de Tonic Industrie est perçue comme un signal fort pour l’ensemble de l’industrie algérienne. Elle démontre que les entreprises nationales sont capables de relever des défis et de se positionner sur des marchés concurrentiels.

Les autorités algériennes encouragent d’ailleurs ce type d’initiatives et mettent en place des mesures incitatives pour favoriser les exportations et développer les entreprises nationales.

Fort de ce succès, Tonic Industrie envisage de poursuivre sur cette lancée et d’intensifier ses efforts d’exportation vers d’autres pays de la région et au-delà. L’entreprise compte également investir dans de nouvelles technologies pour améliorer encore sa compétitivité et élargir sa gamme de produits.

En somme, Tonic Industrie est en train de renouer avec son passé glorieux et de s’affirmer comme un acteur majeur de l’industrie algérienne. Son succès est un encouragement pour toutes les entreprises qui souhaitent relever les défis de la mondialisation et contribuer au développement de l’économie nationale.