L’Algérie exporte des équipements électriques vers ce pays de l’Asie : Sonelgaz en force

SONELGAZ, le 15 septembre 2024 – Le groupe Sonelgaz a entamé une nouvelle étape de son développement international en exportant d’importants équipements électriques vers l’Irak. Cette opération, qui témoigne du dynamisme du groupe algérien, a été rendue possible grâce à des partenariats stratégiques noués tant au niveau national qu’international.

Comme annoncé, la cérémonie marquant le départ de cette cargaison exceptionnelle s’est déroulée ce samedi au sein de l’usine GEAT (General Electric Algeria Turbine) située à Batna. Cette coentreprise entre Sonelgaz et le géant américain General Electric a permis la fabrication et l’expédition d’un générateur à turbine à gaz de type “H53” et “OH5” d’une puissance de 300 mégawatts, ainsi que de ses accessoires.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la stratégie de diversification économique du pays et de la valorisation du produit national, conformément aux orientations des plus hautes autorités. Sonelgaz a ainsi démontré sa capacité à s’adapter rapidement à un environnement en constante évolution et à saisir les opportunités qui se présentent sur le marché international.

Grâce à ses filiales, le groupe a réussi, en un « temps record », à mettre en place des partenariats commerciaux fructueux à l’échelle mondiale, consolidant ainsi sa position d’acteur majeur dans le secteur de l’énergie. Cette réussite est le fruit d’une politique volontariste visant à renforcer l’intégration nationale et à accroître la compétitivité de l’économie algérienne.

Sonelgaz exporte des pièces détachées de compteurs électriques vers la Tunisie

Parallèlement à ses importantes exportations d’équipements électriques vers l’Irak, Sonelgaz poursuit sa dynamique de conquête de nouveaux marchés. En effet, le groupe a récemment procédé à l’exportation d’une cargaison significative de pièces de rechange pour compteurs électriques à destination de la Tunisie.

Cette opération, réalisée grâce à la production de sa filiale SAIEG (Société algérienne des industries électriques et gazières) à El Eulma, témoigne de la capacité de Sonelgaz à répondre aux besoins spécifiques de ses clients à l’international et à diversifier sa gamme de produits exportés.

Elle s’inscrit pleinement dans la stratégie globale du groupe visant à renforcer sa présence sur les marchés étrangers et à contribuer à la diversification économique du pays.

Il est à noter que cette exportation de pièces de rechange pour compteurs électriques fait suite à une autre opération réussie, celle de l’envoi de bornes de recharge pour véhicules électriques vers différents pays.

Ces réalisations successives démontrent la vitalité du secteur industriel algérien et la capacité de Sonelgaz à innover et à s’adapter aux nouvelles tendances du marché de l’énergie.