L’Algérie exporte 30 000 tonnes de ce produit vers le Pérou en Amérique du Sud

Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Wassim Kouidri, a annoncé aujourd’hui depuis Batna que les usines spécialisées dans la production de matières premières pour les médicaments tels que le paracétamol, l’insuline et les traitements pour les maladies cardiaques respecteront leurs délais de réalisation, après que tous les obstacles ont été levés par le wali de la wilaya de Batna.

Le ministre a affirmé que le projet a été accéléré pour que la première usine soit achevée dans un délai ne dépassant pas quatre mois, une fois que les problèmes liés aux réseaux souterrains, notamment celui de la fibre optique, ont été résolus. Il a également précisé que l’usine de production de la matière première pour le paracétamol sera terminée dans les délais prévus.

En marge de sa visite à Batna, le ministre de l’Industrie pharmaceutique a supervisé l’exportation de 30 000 tonnes de clinker de ciment vers le Pérou, en Amérique du Sud, en partance de l’unité de ciment de la région.

Une deuxième cargaison de 25 000 tonnes a également été exportée vers la Côte d’Ivoire, en Afrique de l’Ouest.

Cette opération d’exportation témoigne de la dynamique croissante de l’industrie nationale et de son ouverture sur les marchés internationaux, renforçant ainsi la position de l’Algérie en tant que partenaire commercial fiable à l’échelle mondiale.

L’Algérie renforce sa position sur le marché du ciment en Afrique et vise l’Europe

Le secteur cimentier algérien continue de se démarquer sur la scène internationale, avec des performances à la hausse et des ambitions renouvelées. En 2024, le groupe GICA a enregistré des résultats impressionnants, notamment grâce à son usine de Beni Saf, située dans la wilaya de Aïn Temouchent.

En 2023, cette usine a exporté près de 35 000 tonnes de clinker, un matériau essentiel dans la fabrication du ciment, principalement vers la Mauritanie. Ces expéditions ont été réalisées via le port d’Oran, un hub stratégique pour le commerce extérieur de l’Algérie.

Par ailleurs, le groupe a également acheminé environ 10 000 tonnes de ciment gris, sous la marque GICA Béton, vers la Mauritanie et le Niger par voie terrestre. Ces exportations confirment la montée en puissance de l’Algérie sur le marché de la construction en Afrique de l’Ouest.

Les performances de l’usine de Beni Saf en 2024 sont également notables en termes de production. L’année dernière, elle a écoulé 592 000 tonnes de ciment gris et 203 000 tonnes de clinker.

Pour 2025, les prévisions sont encore plus ambitieuses : GICA vise une production de 800 000 tonnes de ciment gris et 100 000 tonnes de clinker. Des objectifs qui reflètent la dynamique positive du secteur et la confiance du groupe dans son potentiel de croissance.

Avec des infrastructures modernes, une stratégie d’exportation bien définie et des partenariats solides, le groupe GICA se positionne comme un acteur incontournable du ciment en Afrique et au-delà. Les perspectives pour 2025 s’annoncent prometteuses, avec des projets d’expansion et une volonté affirmée de conquérir de nouveaux marchés.

Alors que l’Algérie continue de diversifier son économie, le secteur cimentier apparaît comme l’un des fers de lance de cette transformation. Grâce à des entreprises comme GICA, le pays s’affirme non seulement comme un producteur de qualité, mais aussi comme un exportateur compétitif sur la scène internationale.