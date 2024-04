L’Algérie exporte 2,5 millions de stylos d’insuline vers l’Arabie saoudite

Tizi-Ouzou, le 28 avril 2024 – L’Algérie a franchi aujourd’hui une étape importante dans sa quête de l’autosuffisance en insuline et de renforcement de sa présence sur le marché régional, en exportant 2,5 millions de stylos d’insuline vers l’Arabie saoudite.

En visitant l’usine du géant pharmaceutique danois Novo Nordisk à Tizi-Ouzou, le ministre a supervisé la deuxième opération d’exportation d’insuline vers l’Arabie saoudite, après une première exportation vers la Libye, en novembre dernier.

Répartie en trois lots, cette livraison s’inscrit dans le cadre d’un contrat d’un montant total de 11 millions d’euros.

Le ministre a profité de l’occasion pour souligner que 60 % des besoins du pays en insuline sont désormais fabriqués localement et que tous les types d’insuline sont disponibles sur le marché.

🟢 À LIRE AUSSI : Stylos à insuline : Novo Nordisk veut couvrir l’ensemble du marché algérien en 2024

Cette nouvelle cargaison d’insuline est le fruit des efforts de la société nationale Novo Nordisk Algéri qui a réussi à réduire la facture d’importation des stylos d’insuline de 49 millions de dollars en un an seulement.

Outre ses avantages économiques, cette initiative a permis d’économiser 17 millions d’euros à la Caisse nationale des assurances sociales (CNAS), contribuant ainsi au renforcement du système de santé du pays.

Exportation d’insuline vers l’Arabie saoudite et fin des rumeurs de pénurie

Les prévisions du vice-président des sites de production de Novo Nordisk indiquent que la production en 2025 atteindra 57 millions d’unités, ce qui couvrira largement les besoins du marché local et renforcera les capacités d’exportation vers d’autres pays.

Cette réalisation majeure met fin aux rumeurs de pénurie d’insuline qui circulaient pendant le mois de Ramadan. Le ministre de l’Industrie et de la Production Pharmaceutique, Ali Aoun, a déjà dénoncé ces informations comme étant une campagne visant à discréditer l’insuline produite localement et à maintenir l’Algérie dépendante des importations.

🟢 À LIRE AUSSI : Campagne contre l’insuline produite en Algérie : Aoun s’insurge

L’exportation d’insuline vers l’Arabie saoudite et la fin des rumeurs de pénurie sont des signes tangibles des progrès accomplis par l’Algérie dans le domaine de la production pharmaceutique. Le pays est sur la bonne voie pour atteindre l’autosuffisance en insuline et s’affirmer comme un acteur majeur sur le marché régional et mondial.