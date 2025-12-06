L’Algérie étrille le Bahreïn 5-1 : Boulbina et Berkane majestueux

Démonstration de force de l’équipe d’Algérie A’ ! Accrochée par le Soudan (0-0), elle s’est rachetée de fort belle manière lors de sa deuxième sortie en Coupe Arabe FIFA-2025, en s’imposant face au Bahreïn sur un score sans appel de cinq buts à un. Le détenteur du trophée affiche ses ambitions.

Pour revenir à la physionomie de la rencontre, les Verts peinent à trouver leurs marques durant le premier quart d’heure. On joue la 24ᵉ minute, Berkane réussit enfin à débloquer la situation, suite à une passe latérale géniale d’Atal sur le côté droit.

Mais le Bahreïn remettra les pendules à l’heure. Cela ne va pas décourager les Fennecs qui vont inscrire de plus en plus de buts et c’est Boulbina qui réussira à redonner l’avantage à l’EN après avoir été bien servi par Berkane d’une passe latérale.

La domination des hommes de Bougherra se poursuit. Mais il va falloir attendre jusqu’au temps additionnel pour aggraver la marque. Berkane sera fauché dans la surface de réparation, l’arbitre accorde un pénalty en leur faveur. Benzia exécute la sentence et inscrit ainsi le troisième but 45+7′.

Les Verts mènent par trois buts à zéro, l’arbitre siffle la fin de la première mi-temps et renvoie ainsi les 22 acteurs aux vestiaires. Après la pause citron, les coéquipiers de Berkane rentreront plus motivés et déterminés.

Les Verts dominent largement la 2e mi-temps

D’ailleurs, ils vont vite rentrer dans le vif du sujet. Et c’est le même Berkane qui revient pour signer le quatrième but sur une jolie tête 48′. Côté Bahreïn, pas de riposte. Les Algériens gèrent avec maîtrise les débats de la rencontre. Mais après ce quatrième but, le rythme du match va baisser d’un cran.

On joue la 80ᵉ minute, Boulbina met fin au festival de buts. Profitant d’une passe en profondeur, il inscrit un joli but d’un tir du pied gauche. C’est donc sur cette brillante victoire de cinq buts à un que l’arbitre siffle la fin de la rencontre.

L’équipe d’Algérie bis s’est rachetée de fort belle manière après son faux pas face au Soudan. Elle compte actuellement quatre points et est en tête du groupe, en attendant le résultat de l’autre match qui devra opposer l’Irak au Soudan.

Par cette démonstration de force, la bande à Bougherra aura prouvé que le semi-échec face au Soudan n’était qu’un faux pas et qu’elle est capable de défendre son titre remporté avec brio il y a quatre ans.

