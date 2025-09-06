L’Algérie et le Mozambique signent une série d’accords stratégiques pour renforcer leur coopération

L’Algérie et le Mozambique ont franchi une nouvelle étape dans le renforcement de leurs relations bilatérales. Ce samedi, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et son homologue mozambicain, Daniel Francisco Chapo, ont conjointement présidé la cérémonie de signature d’un ensemble d’accords et de protocoles de coopération couvrant plusieurs secteurs stratégiques.

Selon la télévision publique, les deux pays ont scellé un programme exécutif dans le domaine de la culture et des arts pour la période 2025-2028, ouvrant la voie à des échanges artistiques et culturels réguliers.

Un protocole de coopération entre les deux radios nationales ainsi qu’un accord dans le domaine de l’information et de la communication ont également été paraphés, marquant une volonté de renforcer les liens médiatiques et de promouvoir une meilleure connaissance mutuelle entre les deux peuples.

L’éducation et la sécurité au cœur des priorités

La coopération s’est aussi élargie au secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, à travers la signature d’un accord visant à favoriser la mobilité académique, les échanges universitaires et les projets conjoints de recherche.

En matière de sécurité, un accord dans le domaine de l’ordre public a été conclu, témoignant d’une volonté partagée de renforcer la coordination dans la lutte contre la criminalité transnationale et les nouvelles menaces sécuritaires.

Les deux pays ont également signé une mémoire d’entente pour des consultations politiques régulières, affirmant leur attachement à une concertation permanente autour des grands dossiers régionaux et internationaux. Cette initiative s’inscrit dans une dynamique africaine visant à consolider la solidarité entre États et à renforcer la voix du continent sur la scène internationale.

Une coopération appelée à s’élargir

Ces accords viennent couronner la visite officielle du président mozambicain à Alger, marquée par des rencontres bilatérales de haut niveau et des hommages rendus à l’histoire commune de lutte pour l’indépendance. Ils traduisent la volonté des deux pays de bâtir un partenariat solide, multidimensionnel et durable, en phase avec les aspirations de développement de l’Afrique.