L’Algérie et l’Azerbaïdjan renforcent leur liens : signature d’un accord de coopération stratégique

Les relations entre l’Algérie et l’Azerbaïdjan connaissent un nouvel élan diplomatique et économique.

Ce mercredi, le ministre d’État, ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ahmed Attaf, a reçu à Alger son homologue azerbaïdjanais Jeyhun Bayramov, en visite officielle.

La visite du chef de la diplomatie azerbaïdjanaise s’inscrit dans le cadre du renforcement des liens d’amitié et de coopération entre les deux pays.

Après un entretien en tête-à-tête, les deux ministres ont tenu des discussions élargies en présence des membres de leurs délégations respectives.

Des échanges prometteurs

Les échanges ont permis de passer en revue la dynamique positive qui caractérise les relations entre Alger et Bakou, grâce à la volonté commune des deux présidents, Abdelmadjid Tebboune et Ilham Aliyev, de bâtir un partenariat solide et durable.

Les ministres ont souligné la convergence des positions politiques entre les deux nations sur de nombreux dossiers internationaux, ainsi que le potentiel économique considérable qu’elles partagent dans des secteurs tels que l’énergie, les technologies, l’agriculture et le commerce.

Un accord stratégique pour l’avenir

À l’issue des discussions, Ahmed Attaf et Jeyhun Bayramov ont signé un accord bilatéral instituant une commission mixte algéro-azerbaïdjanaise.

Cette instance sera chargée de développer la coopération commerciale, économique, scientifique et technique, avec pour objectif de donner un cadre durable aux projets conjoints et de renforcer les échanges entre les deux pays.

Selon le communiqué du ministère algérien, cette initiative “ouvre la voie à une nouvelle ère de coopération stratégique entre Alger et Bakou, fondée sur la complémentarité et le respect mutuel.”

Convergences internationales

Sur le plan diplomatique, les deux ministres ont abordé plusieurs dossiers régionaux et internationaux, notamment la question palestinienne, réaffirmant le soutien indéfectible de leurs pays au peuple palestinien et à son droit légitime à un État indépendant.

Les discussions ont également porté sur les défis de sécurité, de développement et de stabilité dans les régions auxquelles appartiennent les deux nations : l’Afrique du Nord et le Caucase.

Les deux parties ont convenu de poursuivre leurs consultations politiques régulières et d’intensifier la coordination au sein des instances multilatérales, notamment les Nations unies, le Mouvement des Non-Alignés et l’Organisation de la coopération islamique.

