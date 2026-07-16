L’Algérie et l’Allemagne signent un partenariat stratégique : voici les principaux engagements

Le 16 juillet 2026 restera une date charnière dans l’histoire des relations entre l’Algérie et l’Allemagne. À l’occasion de la visite officielle du président Abdelmadjid Tebboune à Berlin, les deux pays ont adopté une déclaration commune fixant les contours d’un agenda stratégique bilatéral ambitieux. Signé à l’issue de l’entretien entre Tebboune et le chancelier fédéral Friedrich Merz, ce texte traduit une volonté partagée de transformer une relation historique solide en un partenariat structuré, couvrant des domaines aussi variés que l’énergie, le commerce, la sécurité et la coopération scientifique.

Loin d’un simple communiqué de façade, la déclaration acte des mécanismes concrets : création d’un conseil d’affaires bilatéral, réactivation de la commission économique mixte, et mise en place de consultations politiques régulières entre les deux ministères des Affaires étrangères. Les deux chefs d’État ont également salué les accords conclus entre entreprises algériennes et allemandes en marge de cette visite.

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L’énergie et l’hydrogène vert, piliers centraux de l’agenda stratégique algéro-allemand

La dimension énergétique occupe une place prépondérante dans ce texte fondateur. Les deux parties y réaffirment l’importance stratégique de leur partenariat énergétique de long terme, en soulignant le rôle de l’Algérie en tant que fournisseur fiable pour l’Allemagne, dans un contexte européen marqué par la recherche de diversification des approvisionnements.

Le corridor d’hydrogène baptisé SoutH2, classé à la fois « projet Porte mondiale » et « route énergétique européenne », figure en bonne place dans la déclaration. Ce mégaprojet, qui vise à acheminer de l’hydrogène vert depuis le Sahara algérien vers le cœur industriel de l’Europe, se présente comme un lien « durable et de long terme » entre les deux économies. Les deux gouvernements ont d’ailleurs annoncé attendre avec intérêt la prochaine réunion ministérielle consacrée à ce chantier.

Au-delà de l’hydrogène, la déclaration mentionne explicitement la volonté de renforcer les livraisons de gaz naturel, dans l’intérêt mutuel des deux parties. Elle prévoit également une coopération renforcée pour réduire les émissions de méthane et intensifier les efforts communs en matière de protection de l’environnement et du climat. Les secteurs de l’énergie renouvelable, des infrastructures, du transport, de la santé, de la pharmacie, des minerais critiques et de l’agriculture sont aussi cités comme champs de coopération future.

Un cadre commercial et industriel renforcé pour les entreprises des deux pays

Sur le plan économique, la déclaration dresse un constat positif : les échanges commerciaux bilatéraux affichent une tendance globalement ascendante. L’Allemagne demeure l’un des principaux partenaires et fournisseurs européens de l’Algérie, notamment dans les domaines des machines industrielles, des équipements électriques, des véhicules et des produits chimiques et pharmaceutiques.

Pour aller plus loin, les deux pays s’engagent à améliorer le climat des affaires dans chacun d’eux, en s’appuyant sur les standards internationaux de gouvernance des investissements : transparence, non-discrimination et primauté du droit. Un forum économique bilatéral était prévu dès le 17 juillet 2026 pour donner une première impulsion concrète à ces ambitions.

La création d’un conseil d’affaires bilatéral constitue l’une des mesures phares. Cette plateforme de dialogue et de mise en réseau entre les communautés d’affaires des deux pays fonctionnera en coordination avec la Chambre algéro-allemande de commerce, le Conseil algérien du renouveau économique et la Chambre algérienne de commerce et d’industrie.

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Sécurité, migration et multilatéralisme : le volet politique de la déclaration

La déclaration ne se limite pas aux questions économiques. Sur le plan politique, les deux gouvernements s’accordent sur l’importance du dialogue face aux défis mondiaux, en réaffirmant leur attachement au multilatéralisme, avec l’ONU comme pilier central, et à un ordre international fondé sur le droit international, le respect de la souveraineté des États et la protection des droits humains.

En matière de sécurité régionale et mondiale, le texte salue la qualité du dialogue en cours, notamment sur les questions de défense, de lutte contre le terrorisme, de cybersécurité et de désinformation. Sur le dossier migratoire, les deux parties se félicitent de leur coopération dans les domaines du retour, de la réadmission et de la réintégration, et confirment leur engagement à poursuivre ce travail dans le cadre du protocole bilatéral du 14 février 1997.

Des consultations politiques régulières à haut niveau entre les deux ministères des Affaires étrangères sont prévues, complétées par des échanges thématiques et des contacts entre les instituts diplomatiques et les ambassades des deux pays.

Algérie – Allemagne : une coopération scientifique et culturelle qui s’inscrit dans la durée

Le volet humain et académique de cet agenda n’est pas en reste. La déclaration salue les partenariats universitaires existants, les programmes de bourses et les échanges culturels, en soulignant leur rôle dans le renforcement de la compréhension mutuelle. L’Algérie et l’Allemagne s’appuient sur leur accord de coopération culturelle et scientifique pour renforcer cette dynamique.

Les deux parties entendent explorer des projets de recherche conjoints et approfondir leur coopération dans les technologies émergentes et les écosystèmes d’innovation. Cette volonté cible des secteurs industriels précis : mécanique, équipements de construction, transport, pétrochimie, industries énergétiques et pharmacie.

Cette ambition s’inscrit dans une trajectoire déjà bien engagée. Depuis mai 2026, le virage stratégique vers l’énergie verte s’accélérait lors de rencontres techniques entre les deux administrations, tandis que les grands dossiers de la visite de Tebboune à Berlin avaient été largement balisés en amont.

La conférence de presse conjointe tenue le 16 juillet avait d’ailleurs permis au président Tebboune de souligner que la relation algéro-allemande, « depuis 1962 jusqu’à aujourd’hui, n’a connu aucun conflit ». Une formule qui résume à elle seule la singularité d’un axe diplomatique que cette déclaration commune vient désormais consolider sur le long terme.

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