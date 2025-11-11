L’Algérie et l’Allemagne lancent un programme de jumelage pour renforcer la compétitivité nationale

L’AAPI a lancé un programme de jumelage institutionnel avec le ministère allemand de l’Économie et de l’Énergie ce mardi au Palais des Expositions (SAFEX).

L’Algérie franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de modernisation économique. Ce mardi, l’Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI) a officiellement lancé un programme de jumelage institutionnel avec le ministère de l’Économie et de l’Énergie de la République fédérale d’Allemagne.

La cérémonie de lancement a été tenue au Palais des Expositions (SAFEX). Elle s’est déroulée en présence d’Omar Rekkache, directeur général de l’AAPI, de Diego Mellado, ambassadeur de l’Union européenne en Algérie, de Mohamed Soumani, directeur de la coopération avec l’Union européenne au ministère des Affaires étrangères, d’Anne-Sophie Lieg, cheffe adjointe de la mission diplomatique allemande, ainsi que d’Abderrahmane Saâdi, directeur national du programme d’appui aux institutions publiques.

Un programme soutenu par l’UE pour une économie plus compétitive

Ce programme, d’une durée de huit mois et financé par l’Union européenne, s’inscrit dans le cadre du partenariat stratégique entre l’Algérie et l’UE. Il a pour objectif de renforcer la compétitivité économique du pays et d’accroître son attractivité pour les investissements nationaux et étrangers.

L’initiative s’aligne sur la vision des autorités publiques algériennes, qui visent à diversifier l’économie nationale et à promouvoir l’investissement productif, moteur essentiel d’une croissance durable.

Coopération pour le renforcement des capacités de l’AAPI

Placée sous le thème « Renforcement des capacités de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement », cette coopération repose sur un échange institutionnel d’expertise entre les deux pays.

L’objectif est d’améliorer la gouvernance, de moderniser les outils de gestion et de développer de nouvelles approches pour la promotion de l’investissement. Concrètement, le programme permettra à l’AAPI de renforcer ses compétences techniques. Ceci est grâce à des ateliers, formations et missions de terrain menés en collaboration avec des experts allemands.

Cette collaboration mettra l’accent sur :

La numérisation et l’automatisation des systèmes de suivi et d’évaluation ;

et l’automatisation des systèmes de suivi et d’évaluation ; Le développement d’ outils de communication et de promotion modernes ;

et de promotion modernes ; L’analyse proactive des marchés pour identifier les opportunités d’investissement ;

; La création d’un environnement propice à l’ innovation et au transfert de technologie ;

et au ; La qualité du service aux investisseurs, à travers un accompagnement personnalisé à chaque étape de leur parcours.

Un levier pour la transformation institutionnelle de l’AAPI

L’AAPI poursuit actuellement un processus de transformation structurelle destiné à la positionner comme acteur clé de la politique nationale d’investissement. Ce jumelage représente une étape décisive dans cette évolution. Car il vise à rendre l’agence plus performante, plus transparente et plus efficace dans ses missions.

Selon l’AAPI, cette initiative contribuera à bâtir une nouvelle culture de la performance et de la transparence, en phase avec les standards internationaux de promotion des investissements.

