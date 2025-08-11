L’Algérie et la Somalie scellent 3 accords et créent un comité conjoint

L’Algérie et la Somalie veulent écrire un nouveau chapitre de leur relation. Du 9 au 11 août, Alger a accueilli le chef de la diplomatie somalienne, Abdisalam Abdi Ali, pour une visite officielle qui a scellé plusieurs engagements concrets.

Du renforcement de la coopération politique à l’augmentation des bourses d’études, les deux pays multiplient les passerelles dans un contexte où les enjeux régionaux et internationaux exigent des alliances solides.

Invité par Ahmed Attaf, ministre d’État et chef de la diplomatie algérienne, le ministre somalien a rencontré les plus hautes autorités du pays. Dont le Premier ministre Nadir Larbaoui, à qui il a remis un message personnel du président Hassan Sheikh Mohamud destiné à Abdelmadjid Tebboune.

Les discussions ont permis de passer en revue l’état des relations bilatérales et d’examiner les moyens de les développer. Tout en abordant les grands dossiers à l’échelle arabe, africaine et internationale.

Alger – Mogadiscio : 3 accords structurants pour institutionnaliser la coopération

La visite a été marquée par la signature de trois mémorandums d’entente :

Création d’ une commission ministérielle mixte chargée du suivi des projets de coopération et de partenariat.

chargée du suivi des projets de coopération et de partenariat. Mise en place d’un mécanisme de concertation politique régulier entre les deux ministères des Affaires étrangères.

Collaboration entre les instituts diplomatiques des deux pays pour la formation et l’échange d’expertise.

Ces structures visent à assurer une continuité dans le dialogue et à accélérer la mise en œuvre des projets.

Par ailleurs, parmi les annonces fortes, Alger a décidé d’augmenter le quota annuel de bourses universitaires accordées aux étudiants somaliens. De 15, elles passeront désormais à 50 par an, couvrant tous les cycles et spécialités demandés par Mogadiscio.

Des formations spécialisées, notamment dans les hydrocarbures et la santé, seront également ouvertes aux experts somaliens. Les deux parties ont évoqué la valorisation du patrimoine culturel commun, l’échange d’expériences et le développement de l’enseignement technique et appliqué.

Algérie – Somalie : un partenariat qui se joue aussi dans les coulisses de l’ONU

En outre, sur le plan politique, les deux pays affichent une concertation étroite sur plusieurs crises :

Palestine : soutien à la création d’un État palestinien dans les frontières de 1967 avec Al-Qods comme capitale.

: soutien à la création d’un État palestinien dans les frontières de 1967 avec Al-Qods comme capitale. Soudan : appel au dialogue et au rejet des ingérences étrangères.

: appel au dialogue et au rejet des ingérences étrangères. Sahara occidental : appui à une solution conforme aux résolutions de l’ONU et au droit à l’autodétermination.

: appui à une solution conforme aux résolutions de l’ONU et au droit à l’autodétermination. Libye : soutien à un processus politique inclusif aboutissant à des élections libres et à des institutions unifiées.

Les deux capitales ont également convenu de renforcer leur coordination au sein des instances internationales. Notamment au Conseil de sécurité des Nations unies où elles siègent toutes deux comme membres non permanents.

La partie algérienne a réitéré son soutien à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la Somalie. Tout en affirmant son appui dans la lutte contre le terrorisme. Pour Mogadiscio, cette visite marque une étape importante pour tisser un partenariat stratégique avec Alger, ancré dans des liens historiques et nourri par des ambitions communes.