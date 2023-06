L’Algérie et la Russie signent une déclaration de partenariat stratégique et d’autres accords

Lors d’une cérémonie officielle au Kremlin, présidée par les présidents Abdelmadjid Tebboune et Vladimir Poutine, plusieurs accords ont été signés entre l’Algérie et la Russie. Parmi lesquels figure une déclaration de partenariat stratégique.

De plus, les deux pays ont signé des accords qui englobent plusieurs domaines à l’instar de l’agriculture, le commerce et la culture.

Dans une déclaration, le président Poutine a affirmé que les accords signés ce jeudi « vont renforcer le partenariat stratégique entre les deux pays ». « L’Algérie est un partenaire central en Afrique et dans le monde pour la Russie », a-t-il rappelé.

Le président russe a évoqué, par ailleurs, la coopération militaire qui est « en constant développement ». « Les entretiens avec (le président) Poutine ont été fructueux, francs et sincères », a déclaré, pour sa part, le président Tebboune.

A LIRE AUSSI : Algérie – Russie : Tebboune s’entretient avec Poutine à Moscou

Plusieurs autres accords dans différents domaines entre l’Algérie et la Russie

Le ministre russe de la Justice, Konstantin Tchoutchene, et le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ahmed Attaf, ont signé un accord de livraison entre la Russie et l’Algérie.

Le ministre russe du Développement numérique, Maksoud Chadaïev, et le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ahmed Attaf, ont signé un accord de coopération en matière de communications publiques entre la Russie et l’Algérie.

Le ministre russe de l’Agriculture, Dmitry Patrushev, et le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Mohamed Henni, ont signé un accord de coopération en matière de protection des plantes entre la Russie et l’Algérie.

La ministre de la Culture russe, Olga Lyubimova, et son homologue algérienne, Soraya Mouloudji, ont supervisé un programme de coopération culturelle entre les deux pays pour la période 2023-2025.

Le ministre russe des Ressources naturelles et de l’Environnement, et le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ahmed Attaf, ont signé un protocole d’accord entre le ministère russe des Ressources naturelles et le ministère algérien de l’Agriculture sur la coopération en matière de ressources en eau.

A LIRE AUSSI : Tebboune annonce l’ouverture prochain d’un centre culturel algérien en Russie