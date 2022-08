En visite « officielle et d’amitié » de trois jours en Algérie, le président français Emmanuel Macron est arrivé cet après-midi à Alger. Après avoir déposé une gerbe de fleurs au Sanctuaire du Martyr (Alger), il a été reçu par le président Abdelmadjid Tebboune à la présidence de la république où les deux chefs de l’État ont enchainé les entretiens.

Lors de la déclaration conjointe à la presse tenue ce jeudi soir à la présidence ; les présidents Tebboune et Macron sont revenus sur le contenu de leurs entretiens qui, rappelons, ont duré plus de deux heures.

L’Algérie et la France déterminées à « booster » leurs relations (Tebboune)

Évoquant ses discussions avec son homologue français, le président Tebboune a fait savoir que l’Algérie et France sont déterminés à ‘booster’ leurs relations dans tous les domaines.

« Avec le président Macron, nous avons évoqué, tous les volets dans le but de renforcer la coopération bilatérale en vue de servir l’intérêt commun de nos deux pays, mais aussi afin de booster nos relations dans tous les domaines », a déclaré le chef de l’État.

« Cette démarche est dans le cadre de la nouvelle orientation fondée sur l’établissement d’un partenariat global d’exception conformément au principe du respect de la confiance mutuelle et de l’équilibre des intérêts des deux pays (…) Nous avons également abordé les moyens de surmonter les différents obstacles qui entravent la concrétisation des aspirations de nos deux peuples », a ajouté le président Tebboune.

Algérie – France : vers la création d’un incubateur de startups

Évoquant le dossier de la coopération économique, le président français a affiché son souhait de développer un projet algéro-francais d’un incubateur de startups.

« Ce que nous voulons faire ensemble, c’est de bâtir l’avenir. Le passé, nous ne l’avons pas choisi, mais nous avons une responsabilité, c’est de construire notre avenir pour notre jeunesse. D’ailleurs, c’est l’un des objectifs essentiels de cette visite et de ces échanges (…) Batir l’avenir, c’est de tout faire pour apporter ensemble des réponses pour aider la jeunesse algérienne et la jeunesse française à réussir », a-t-il dit.

« Nous souhaitons aller plus vite et plus fort dans le numérique et la création cinématographique. Le numérique, car nos jeunesses aspirent à ce métier (…) C’est pour cela que je souhaite que nous puissions développer ensemble un projet de création d’un incubateur de startups, agréger des soutiens du secteur privée, les connecter avec d’autres incubateurs, mais aussi développer des formations et faciliter les échanges entre nos deux pays », a encore ajouté Macron.