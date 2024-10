L’Algérie et la Chine : Un partenariat gagnant-gagnant pour l’industrie électronique

Le ministre algérien de l’Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, a récemment tenu une réunion avec la présidente-directrice générale de la société chinoise ELINC, Lily Gong, pour renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de l’industrie électronique de base et des technologies de communication.

ELINC, implantée en Algérie depuis vingt ans, est spécialisée dans les industries électroniques et les systèmes de protection.

Durant cet échange, le ministre a souligné l’importance de renforcer la présence de la société en Algérie en visant à satisfaire la demande nationale à travers des partenariats gagnant-gagnant.

Il a également salué l’engagement d’ELINC dans le développement des nouvelles technologies dans le pays.

La Chine, un partenaire stratégique pour l’Algérie

Ces discussions s’inscrivent dans le cadre plus large des relations bilatérales entre l’Algérie et la Chine, qui connaissent un renforcement continu, tant au niveau stratégique qu’économique.

Lors de la récente rencontre entre le président Abdelmadjid Tebboune et l’ambassadeur chinois sortant Li Jian, la Chine a réaffirmé son soutien aux initiatives de développement menées par l’Algérie, notamment dans les domaines du numérique, des énergies renouvelables, et de l’intelligence artificielle.

Cette rencontre a marqué un tournant dans la coopération sino-algérienne, mettant en lumière une relation basée sur la confiance mutuelle et un partenariat solide dans divers secteurs.

L’initiative « La Ceinture et la Route » : une opportunité pour l’Algérie

Par ailleurs, lors du sommet sino-africain en septembre dernier à Pékin, le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf a exprimé l’intérêt de l’Algérie pour renforcer sa coopération avec la Chine dans le cadre de l’initiative « La Ceinture et la Route« .

Ce projet mondial, soutenu par la Chine, vise à connecter les infrastructures nationales algériennes aux pays voisins et à l’Afrique subsaharienne.

Attaf a également souligné l’importance historique de la relation sino-africaine, enracinée dans des décennies d’amitié et de solidarité, et a mis en avant les ambitions communes de cette coopération qui se projette dans l’avenir à travers des projets d’envergure.

Vers un avenir technologique et industriel

Les récentes démarches de l’Algérie et de la Chine démontrent une volonté de se concentrer sur des secteurs stratégiques pour leur développement commun.

En associant le savoir-faire chinois à l’ambition algérienne de moderniser ses infrastructures industrielles et numériques, les deux nations ouvrent la voie à une collaboration qui pourrait transformer non seulement leur paysage économique, mais aussi le rôle de l’Algérie en tant que passerelle technologique entre l’Afrique et le reste du monde.