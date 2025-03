L’Algérie et ce pays européen suppriment le visa : qui est concerné ?

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a signé dimanche un décret portant sur l’officialisation d’un accord entre l’Algérie et la Slovénie sur l’exemption mutuelle de l’obligation de visa de court séjour, pour les détenteurs de passeport diplomatique.

L’annonce a été faite via un communiqué de la Présidence, publié sur sa page officielle en date du dimanche 9 mars 2025. Cet accord permettra de renforcer les liens bilatéraux entre l’Algérie et la Slovénie.

L’Algérie et la Slovénie suppriment mutuellement l’obligation de visa pour ces voyageurs

L’Algérie a franchi une étape significative dans le renforcement de ses relations avec la Slovénie. Par la signature de ce décret présidentiel, le président de la République a officialisé un accord d’exemption mutuelle de l’obligation de visa de court séjour. Cette mesure s’applique spécifiquement aux détenteurs de passeports diplomatiques et de mission.

Par ailleurs, cette décision, annoncée à l’issue du Conseil des ministres, a pour objectif de simplifier et de fluidifier les déplacements officiels entre les deux pays. Elle s’inscrit dans une dynamique accrue facilitant les échanges diplomatiques et les missions officielles.

« Le Conseil des ministres a approuvé un décret présidentiel comprenant un accord entre l’Algérie et la Slovénie concernant l’exemption mutuelle des exigences d’obtention de visa de court séjour pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de mission« , indique le communiqué.

Qui sont les bénéficiaires du passeport diplomatique algérien ?

Le passeport diplomatique, ce document officiel délivré par le ministère des Affaires étrangères, facilite les déplacements des hauts responsables de l’État et lors des missions officielles. Le décret présidentiel n° 23-201 du 1er juin 2023 définit précisément les conditions d’attribution de ce document de voyage et qui peut en bénéficier.

Parmi les principaux bénéficiaires figurent les agents diplomatiques et consulaires, ainsi que leurs familles proches (conjoint, enfants mineurs, filles célibataires et ascendants à charge). Les plus hautes autorités de l’État en bénéficient également, notamment le président de la République, les ministres et les présidents des institutions constitutionnelles.

Le décret étend ce privilège aux personnalités militaires de haut rang, comme le chef d’état-major de l’Armée nationale populaire et les généraux de corps d’armée. Une particularité notable est l’octroi à vie du passeport diplomatique à certaines personnalités ayant quitté leurs fonctions, tels que les anciens chefs d’État, premiers ministres et ambassadeurs retraités. Les veuves d’anciens présidents conservent également ce privilège.

Cette réglementation précise illustre la volonté de l’État algérien d’encadrer strictement l’attribution de ce document prestigieux, tout en reconnaissant le statut particulier de ses hauts représentants, actifs ou retraités.

