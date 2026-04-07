L’Algérie et 7 autres pays de l’Opep+ s’accordent sur une hausse de production et fixent le nouveau volume

Les équilibres du marché énergétique évoluent à nouveau. Dimanche 5 avril, plusieurs pays membres de l’Opep+ ont acté une augmentation de leurs niveaux de production pétrolière, dans un contexte marqué par la persistance des tensions géopolitiques au Moyen-Orient, qui continuent de perturber les échanges mondiaux.

Cette décision intervient à l’issue d’une réunion de coordination réunissant huit pays engagés dans des ajustements volontaires de production. Aux côtés de l’Algérie, ont pris part aux discussions l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l’Irak, le Kazakhstan, le Koweït, Oman et la Russie.

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Selon un communiqué du ministère des Hydrocarbures et des Mines, ces pays ont convenu d’une hausse globale de 206 000 barils par jour à partir du mois de mai. L’objectif affiché reste centré sur la coordination des politiques de production et l’observation attentive de l’évolution du marché international.

Une hausse de production pétrolière Opep+ répartie entre huit pays producteurs

La hausse décidée par les membres de l’Opep+ s’inscrit dans un mécanisme d’ajustement volontaire déjà en place entre les principaux producteurs du groupe.

Chaque pays concerné contribue à cette augmentation globale selon des volumes définis. Dans ce cadre, l’Algérie augmentera sa production de 6 000 barils par jour. Ce niveau portera son volume total à 983 000 barils par jour en mai, selon les données publiées par l’alliance.

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Les autres pays impliqués dans cet ajustement collectif sont :

L’Arabie saoudite

Les Émirats arabes unis

L’Irak

Le Kazakhstan

Le Koweït

Oman

La Russie

Cette répartition s’inscrit dans une logique de coordination visant à maintenir un équilibre entre offre et demande sur le marché mondial.

Opep+ : suivi du marché et respect des engagements de production

En parallèle de cette décision sur la production pétrolière, les pays participants ont également pris part à la 65e réunion du Comité ministériel conjoint de suivi (JMMC).

Ce comité rassemble plusieurs membres de l’alliance, dont l’Algérie, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l’Irak, le Koweït, le Nigeria, le Venezuela, le Kazakhstan et la Russie. Les travaux ont porté sur l’évaluation du respect des engagements de réduction volontaire de production pour les mois de janvier et février 2026.

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Le communiqué du ministère des Hydrocarbures et des Mines précise que les membres du comité ont « salué les efforts soutenus des pays participants. Tout en soulignant que le respect strict et continu des décisions collectives demeure un facteur déterminant pour la préservation de la stabilité du marché pétrolier international ».