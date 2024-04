« L’Algérie sera la destination économique de l’Afrique en 2025 », Zitouni

Le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Tayeb Zitouni, a révélé que l’Algérie sera la destination économique en Afrique en 2025. Cela est dû à la diversité du tissu économique réalisé en termes de valeur ajoutée dans plusieurs domaines.

En effet, Zitouni a souligné, en marge de la convention d’accueil de la quatrième édition de l’exposition du commerce intra-africain en Algérie, que la tenue de cette quatrième édition contribuera à atteindre les objectifs souhaités et à travailler à sa réussite. Cela le rendrait efficace pour promouvoir la coopération commerciale en Afrique et élargir les opportunités d’investissement sur le continent africain.

Dans le but de renforcer l’intégration économique africaine, l’Algérie a commencé en 2023 à ouvrir des banques et des expositions algériennes permanentes dans de nombreux pays africains tels que la Mauritanie et le Sénégal, en première phase, suivis par d’autres pays et la création de zones franches africaines. – ajouté le ministre.

L’Algérie diversifie son réseau de transport pour booster le commerce en Afrique

En outre, le ministre Zitouni a ajouté que pour promouvoir le commerce intra-africain, l’Algérie a diversifié et élargi son réseau de transport. Le plus important étant la réalisation de la route de l’unité africaine reliant Lagos et comprenant plus de 700 millions de personnes.

En effet, au niveau des sept pays qui seront reliés par cette route, ainsi que le début de la réalisation de la route reliant l’Algérie et la Mauritanie via Tindouf et Zouérat, et cela a permis à notre pays d’occuper la deuxième place en Afrique en termes de kilomètres de routes construites, atteignant un seuil de 128 000 kilomètres. Ceci vise à relier les ports du nord au cœur de l’Afrique et à constituer un axe majeur pour le développement des activités commerciales entre le nord et le sud de l’Afrique, notamment après l’entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine et la transformation de la route transsaharienne dans sa partie algérienne en un corridor économique.

Pour conclure, le ministre du Commerce, Tayeb Zitouni a précisé que les qualifications abondantes de notre continent africain constituent un incitant pour une économie solide, intégrée aux chaînes de valeur mondiales, objectif poursuivi par les dirigeants africains et qui sera réalisé grâce à l’intensification des activités économiques entre les pays africains.