L’Algérie est désormais 2ème exportateur mondial de ce produit

Derrière les États-Unis, l’Algérie occupe désormais la deuxième place mondiale des exportateurs de GPL acheminé par voie maritime. C’est ce que révèlent les dernières données de l’Energy Research Unit (ERU), cabinet d’analyse basé à Washington. Une position acquise alors que le marché mondial du GPL traverse une période de perturbations liées aux tensions géopolitiques au Moyen-Orient, après les attaques contre l’Iran fin février 2026.

Malgré ce contexte difficile, les exportations mondiales de GPL affichent un début de reprise en mai, avec une moyenne de 4,8 millions de barils par jour. L’Algérie figure parmi les principaux contributeurs à ce redressement, aux côtés d’autres grands producteurs. Les flux vers les marchés asiatiques devraient se renforcer davantage au cours de la seconde moitié du mois.

Premier producteur arabe de GPL, l’Algérie consolide sa place dans le classement mondial

Cette performance commerciale repose sur des fondamentaux solides. L’Algérie est le premier producteur de GPL au sein de l’Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole (OAPEC), avec une production de 293 800 barils par jour en 2024. À l’échelle mondiale, le pays se classe sixième producteur et deuxième fournisseur, avec 9,4 millions de tonnes produites en 2023, juste derrière l’Arabie saoudite.

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Un élément joue en sa faveur, la consommation intérieure représente moins de 20% de la production totale. Ce qui dégage des volumes exportables considérables. À Arzew, Sonatrach exploite les complexes GP1Z et GP2Z. Dont la capacité cumulée de liquéfaction atteint 10,4 millions de tonnes par an.

Les exportations algériennes de GPL vers la Chine bondissent de 50% en un an

L’Europe méditerranéenne reste un débouché important grâce à la proximité géographique et des coûts de fret compétitifs. Mais la transformation la plus significative se joue sur les marchés asiatiques. Selon les données de la plateforme spécialisée Kpler, les exportations algériennes de GPL vers la Chine ont progressé de 50% l’année dernière pour atteindre 8 000 tonnes, une dynamique engagée depuis 2021.

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Sur le plan commercial, le ministère des Hydrocarbures multiplie les partenariats internationaux. Fin mars dernier, le ministre d’État chargé de l’Énergie et des Mines, Mohammed Arkab, a reçu à Alger le président du Conseil d’administration du groupe qatari Power International Holding Company. Les discussions ont porté sur des mécanismes de commercialisation du GPL à travers des partenariats internationaux. Ainsi que sur des opportunités de coopération couvrant l’exploration, la production, le développement des infrastructures, le transport et la distribution.

Une production nationale de GPL attendue à 10 millions de tonnes par an d’ici 2029

Les projections à moyen terme confirment la progression. Le cabinet britannique Algos Consulting prévoit une hausse des exportations algériennes de GPL de 6,3 millions de tonnes supplémentaires au cours des deux prochaines années. La production nationale devrait atteindre un pic à l’horizon 2029, avec un plateau estimé à 10 millions de tonnes par an.

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Quelques chiffres à retenir :