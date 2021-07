« L’Algérie est confrontée à une 3e vague », alertent les spécialistes

Alors que le nombre de cas de contamination par la Covid19 entame une nouvelle courbe ascendante, la situation épidémiologique inquiète particulièrement les spécialistes en Algérie.

Le Professeur Riad Mahyaoui, membre du Comité scientifique chargé de la lutte et du suivi de la pandémie Covid-19 en Algérie, a déclaré dimanche que la situation épidémiologique en Algérie est très préoccupante en raison de la terrible escalade du nombre d’infections.

« Nous sommes plus que jamais interpellés par cette nouvelle vague et nous appelons tout le monde à suivre le protocole et à se faire vacciner »,a alerté le professeur.

Lors de son passage comme invité sur les plateaux d’Echourouk, Riad Mahyaoui a confirmé que les lits d’hôpitaux sont saturés de personnes infectées par le covid-19 en raison du nombre élevé d’infections ces derniers jours.

L’Algérie confrontée à une troisième vague de Covid-19

Pour sa part, le docteur Rachid Belhadj, professeur directeur des activités médicale et paramédicale au CHU Mustapha Bacha, a confirmé que « le nombre de cas de la Covid-19 a quadruplé ces derniers jours ».

Par conséquent, Belhadj a alerté que la situation actuelle de la pandémie est très préoccupante, déclarant que «nous sommes entrain de vivre une troisième vague. C’est un scénario identique de la deuxième vaque de l’été 2020, juin et juillet, avec quelques particularités, puisque maintenant ca commence à toucher les sujets jeunes».

Pour rappel, au bilan d’hier, (457) nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19), 330 guérisons et 10 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie.