L’Algérie enregistre un foyer de grippe aviaire H5N8

Des cas de virus influenza de grippe aviaire de la nouvelle souche H5N8, « hautement pathogène » mais « inoffensive pour l’homme », ont été détectés en Algérie.

L’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) a déclaré, mardi, que l’Algérie a enregistré un foyer de grippe aviaire H5N8 dans un élevage de volailles, selon « Reuters ».

L’organisation basée à Paris a cité un rapport du ministère algérien des Affaires étrangères selon lequel le virus avait entraîné la mort de 50000 oiseaux dans une ferme de la ville d’Ain Fakroun dans le nord-est du pays, et que les 1200 oiseaux restants étaient abattus, afin d’éviter la propagation du virus grippal.

Le rapport était basé sur un témoignage d’Ahmed Chawki Karim Boughalem, directeur des services vétérinaires au ministère de l’Agriculture et du Développement rural en Algérie.







Que faut-il savoir sur l’épidémie de H5N8 ?

Le H5N8 est le virus qui provoque l’influenza aviaire, une maladie qui survient chez les volailles, avec des symptômes nerveux, digestifs, cardiaques et respiratoires. Le virus s’attaque aux volailles : oies, canard, cygnes, tadornes et bernaches dans la faune sauvage, canards, oies, poules, pintades et dindes chez les animaux d’élevage.

Le H5N8 présente un risque élevé pour les élevages puisqu’il est particulièrement pathogène pour tous les oiseaux, des canards aux oies en passant par les poules, qu’ils soient sauvages ou non. En cas d’infection, les volailles peuvent mourir en seulement quelques jours.

L’apparition de foyers a été constatée dès cet été en Russie et au Kazakhstan. L’épizootie a ensuite progressé vers l’ouest, atteignant récemment les Pays-Bas, l’Allemagne puis le Royaume-Uni. « Depuis, une dynamique d’infection s’est emballée puisque 13 cas en faune sauvage et un foyer en élevage de poulets de chair aux Pays-Bas et 13 cas chez des oiseaux sauvages en Allemagne ont été déclarés. Le 3 novembre dernier, le Royaume-Uni déclare également un premier foyer, dans le nord-ouest de l’Angleterre ».

En revanche, cette forme de grippe aviaire, issue du sous-type H5N8 du virus « influenza », n’est pas transmissible à l’homme, qui peut donc continuer à consommer des produits issus de ces volailles.