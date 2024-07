L’Algérie enregistre 240 divorces chaque jour (2023) : l’ONS révèle des chiffres terrifiants

Les chiffres alarmants publiés par l’Office national des statistiques (ONS) révèlent une Algérie en proie à une crise familiale sans précédent. Le taux de divorce a bondi de manière fulgurante, passant de 20,9% en 2019 à 33,5% en 2023, soit 93 000 divorces prononcés l’année dernière.

Un mariage sur trois se solde désormais par un divorce, un phénomène alarmant qui touche particulièrement les jeunes couples âgés entre 28 et 35 ans.

Cette tendance s’accompagne d’une baisse notable du nombre de mariages depuis 2014, qui s’est accélérée depuis 2020. En 2023, 285 000 contrats de mariage ont été enregistrés, soit 10% de moins qu’en 2019.

Un rebond avait été observé en 2021 (315 000 mariages), attribué à la levée des restrictions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19.

Le nombre de naissances suit également une trajectoire inquiétante. Pour la première fois depuis 2010, le pays a recensé moins de 900 000 naissances en 2023, avec 895 000 nouveau-nés, soit un taux de natalité de 19,32‰ contre 23,80‰ en 2019. Le nombre de décès s’élève quant à lui à 192 000.

Mariages algériens : Faste excessif, pression sociale et rêves illusoires

En Algérie, les mariages ont pris une tournure ostentatoire ces dernières années, devenant de véritables compétitions de richesse, même pour ceux qui n’en ont pas vraiment. Salles de fêtes somptueuses, cortèges interminables, réceptions extravagantes… la dépense semble ne plus avoir de limites.

Cette tendance inquiétante n’est pas sans conséquences. Selon une étude publiée en 2014 par des chercheurs dans la revue Social Science Research Network, un lien existe entre le coût exorbitant des mariages et le risque de divorce. L’étude révèle que plus un couple dépense pour son mariage, plus la probabilité de rupture est élevée.

Plusieurs facteurs expliquent ce phénomène. Parmi eux, la pression exercée par les deux familles joue un rôle non négligeable. Soucieuses de leur image sociale, elles peuvent inciter les jeunes couples à organiser des mariages fastueux, dépassant parfois leurs moyens financiers. Cette pression peut générer des tensions et des conflits au sein des deux familles, dès les préparatifs du mariage.

Le facteur des rêves entre également en jeu. Influencés par les images idéalisées véhiculées par les médias et les réseaux sociaux, les futurs mariés peuvent se faire une vision erronée du mariage. Ils imaginent un conte de fées, sans se soucier des réalités de la vie quotidienne à deux. Cette déception peut être brutale et mener à la désillusion, fragilisant ainsi la relation.

L’Algérie n’est pas seulement confrontée à une crise familiale sans précédent, mais se classe également 5ème en Afrique en termes de taux de divorce, juste derrière la Libye, l’Égypte, Maurice et la Réunion, selon le site : Atlasocio.

Les causes de cette situation alarmante sont multiples et complexes, évoquant des problèmes socio-économiques, des mutations sociétales profondes, un manque de communication et de dialogue au sein des couples, et des conceptions dépassées du mariage et des rôles de l’homme et de la femme.

Les conséquences de cette crise ne sont pas négligeables. L’instabilité familiale fragilise les enfants, perturbe leur développement psychologique et social, et menace la cohésion de la société dans son ensemble.

Des mesures urgentes et concertées sont nécessaires pour enrayer cette tendance et redonner espoir aux familles algériennes. Des actions de sensibilisation, des programmes d’accompagnement des couples en difficulté, et une revalorisation du rôle de la famille dans la société sont des pistes à explorer pour inverser cette tendance et reconstruire des liens familiaux solides et durables.

Cependant, ces actions ne suffiront pas si elles ne s’accompagnent pas d’une évolution des mentalités. En Algérie, la culture du recours aux experts, notamment pour des thérapies de couple, reste encore timide.

Il est crucial de changer les perceptions et d’encourager les couples à demander de l’aide lorsqu’ils en ont besoin.

L’évolution des mentalités est un processus long et complexe, mais il est indispensable pour briser les tabous et permettre aux couples algériens de surmonter leurs difficultés et de construire des relations saines et durables.