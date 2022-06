L’Algérie enchaîne avec une victoire contre l’Iran : buts et résumé

La sélection nationale algérienne s’est imposée, en amical, face à son homologue iranienne sur le score de deux buts à un. Un test riche en enseignements pour le sélectionneur national Djamel Belmadi face à une nation mondialiste.

Pour revenir à la physionomie de la rencontre, les Verts l’entament en force. Dès le coup d’envoi, ils osent vers l’avant où ils se procurent quelques occasions, mais sans pour autant constituer un grand danger sur les bois adverses.

Une première mi-temps où l’arbitre qatari les prive d’un pénalty. Ghezzal pénètre dans la surface de réparation, il se fait faucher par un défenseur valable, mais le referee siffle 5m50 pour les Iraniens.

Il va falloir attendre jusqu’à la 43′ pour voir le premier but de la joute amicale. Bien servit d’une passe en profondeur, Benayad s’empare du portier adverse et débloque enfin la situation. C’est donc sur cet avantage au score en faveur de la sélection nationale algérienne que l’arbitre renvoie les 22 acteurs aux vestiaires.

Après la pause citron, les Iraniens sont rentrés plus motivés et déterminés afin de revenir au score. Après plusieurs tentatives, leurs efforts seront récompensés. Sur une contre attaque rapide, Jahanbakhch profite d’un joli centre du côté droit pour remettre les pendules à l’heure 64′. Les protégés de Belmadi de reprendre l’avantage au score, mais en vain.

Amoura redonne l’avantage au score pour les Verts

Il faut dire que les changements opérés par Djamel Belmadi vont porter leurs fruits. En effet, l’incorporation de Belaïli, Ounas ou encore Omrani et Amoura va donner plus de punch au compartiment offensif de la sélection nationale. Certes, les Iraniens dominent, mais l’efficacité sera du côté des Algériens.

On joue la 82’, et à la suite d’un cafouillage dans la surface de réparation, Amoura, bien placé, redonne l’avantage au score pour les Verts d’une frappe. La suite de la rencontre, Touba et consorts vont la gérer intelligemment.

Rien ne va changer au score jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre qatari. La sélection nationale, qui a entamé en force les éliminatoires pour la CAN-2023, achève ainsi le stage du mois de juin sur une bonne note. Un test riche en enseignements pour Djamel Belmadi face à une nation mondialiste. Il a notamment eu l’occasion pour voir à l’œuvre les nouveaux. On cite, entre autre, Mandrea, Tougaï, Hamache, Brahimi ou encore Omrani.