L’Algérie en tête du top 5 des transactions GNL du mois de mai 2024

L’Algérie a pris la première place des plus grandes transactions de gaz naturel liquéfié (GNL) en mai 2024. C’est ce que révèle le rapport mensuel de la plateforme spécialisée dans l’énergie, couvrant les contrats de construction de transporteurs de GNL. Ce carburant, propre et à faibles émissions, est très demandé par les pays du monde entier.

Le GNL est devenu une source d’énergie incontournable pour de nombreuses nations. Sa propreté et ses faibles émissions en font un choix privilégié. De plus, sa facilité de transport, grâce aux navires transporteurs de GNL qui sillonnent les océans et les mers, renforce sa popularité. Les Émirats arabes unis, le Qatar et l’Algérie figurent parmi les cinq plus grandes transactions de GNL en mai 2024. ADNOC des Émirats continue d’étendre ses projets, tandis que QatarEnergy commercialise son GNL provenant de projets en développement. De son côté, Sonatrach, la compagnie algérienne, explore de nouveaux marchés.

Le 23 mai, la Croatie a reçu sa première cargaison de GNL algérien. Le navire transporteur “Ougarta” a livré sa cargaison à l’unité de stockage et de regazéification flottante de la station de Krk. Cette station, d’une capacité de 140 000 mètres cubes, a généralement reçu des cargaisons des États-Unis, du Qatar, du Nigeria, d’Égypte, de Trinité-et-Tobago et d’Indonésie. Elle assure également des opérations de rechargement depuis des terminaux en Europe.

L’accord entre l’Algérie et la Croatie prévoit que le navire “Ougarta”, avec une capacité de 171 800 mètres cubes, transportera du GNL depuis le terminal d’Arzew en Algérie. Sonatrach, l’entreprise nationale algérienne, a donc réussi à se hisser parmi les plus grands acteurs du marché mondial du GNL grâce à cet accord.

Un futur prometteur pour le GNL algérien

Cette livraison marque un tournant pour le GNL algérien, qui accède à de nouveaux marchés en Europe. Les perspectives de croissance pour Sonatrach semblent prometteuses. En effet, l’Algérie continue de renforcer sa position sur le marché mondial du GNL, attirant de nouveaux partenaires et clients.

Outre l’Algérie, d’autres pays continuent de jouer un rôle crucial dans le marché du GNL. ADNOC, des Émirats arabes unis, intensifie ses projets, tandis que QatarEnergy développe de nouvelles infrastructures pour maximiser sa production. Chaque acteur contribue à répondre à la demande croissante de GNL, en maintenant l’équilibre du marché mondial de l’énergie.

En conclusion, l’Algérie a fait un pas significatif en devenant l’un des principaux fournisseurs de GNL en mai 2024. Cette réalisation souligne l’importance croissante du GNL dans la transition énergétique mondiale. L’Algérie, avec Sonatrach à sa tête, est bien positionnée pour continuer à jouer un rôle majeur sur la scène énergétique mondiale.