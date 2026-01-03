L’Algérie en tête du Top 5 des destinations africaines à visiter en 2026 selon Condé Nast Traveler

De l’Afrique du Nord aux confins de l’Afrique australe, le continent africain s’impose plus que jamais comme l’un des grands terrains de jeu du tourisme mondial. Pour 2026, Condé Nast Traveler a dressé la liste des cinq destinations africaines à placer absolument sur son radar. Surprise majeure : l’Algérie décroche la première place, portée par une ouverture progressive au tourisme et un potentiel encore largement inexploité.

Longtemps considérée comme l’une des destinations les plus difficiles d’accès du continent, l’Algérie amorce un tournant décisif. Le pays, le plus vaste d’Afrique par sa superficie, s’ouvre progressivement aux voyageurs internationaux, après des décennies de contraintes administratives et d’image discrète sur la scène touristique mondiale.

Selon Condé Nast Traveler, l’introduction récente des visas à l’arrivée dans le sud saharien marque un changement stratégique majeur. Cette mesure s’inscrit dans un plan national ambitieux visant à multiplier par quatre le nombre de touristes d’ici 2030. Parallèlement, les autorités algériennes prévoient la généralisation des visas électroniques, ce qui pourrait transformer durablement l’accessibilité du pays.

L’Algérie : le pays offre une diversité rare

En efffet, le Sahara, l’un des plus spectaculaires au monde, avec ses massifs rocheux ornés d’art rupestre millénaire, ses dunes infinies et ses nuits de bivouac sous les étoiles. Le pays possède aussi un patrimoine antique exceptionnel, entre ruines romaines (Timgad, Djemila), médinas ottomanes et architecture islamique. Enfin, l’Algérie détient un littoral méditerranéen préservé, encore largement épargné par le tourisme de masse.

Ainsi, ce regain d’intérêt attire déjà les opérateurs internationaux. Le voyagiste britannique Explore Worldwide lancera dès début 2026 ses premiers circuits en Algérie, mêlant désert, villes historiques et capitales culturelles. Sur le plan logistique, Air Algérie renforce son réseau, investit dans de nouveaux appareils attendus à partir de 2026, développe des liaisons internationales et améliore les connexions internes grâce à Tassili Airlines.

Côté hôtellerie, plusieurs projets structurants sont alors en cours, dont la réouverture très attendue du Grand Hôtel Cirta à Constantine, joyau architectural inauguré en 1912, fermé depuis 2014 pour rénovation.

🟢 A LIRE AUSSI : L’Algérie dans le Top 20 mondial des destinations incontournables pour 2026, selon la BBC

Du Botswana à l’Afrique du Sud : l’Afrique qui confirme son attractivité mondiale

Après avoir placé l’Algérie en tête de son classement 2026, Condé Nast Traveler met en lumière d’autres destinations africaines qui s’imposent par la qualité de leur offre touristique, leur stabilité et leur capacité à se réinventer. De l’Afrique australe aux rives de l’océan Indien, ces pays confirment que le continent est désormais un acteur central des tendances touristiques mondiales.

Le Botswana reste une référence absolue en matière de tourisme responsable. Le pays a fait le choix, depuis plusieurs années, d’un tourisme à faible impact et à forte valeur ajoutée, limitant volontairement le nombre de visiteurs pour préserver ses écosystèmes.

Le delta de l’Okavango, joyau naturel classé par l’UNESCO, continue d’attirer une clientèle internationale haut de gamme, en quête d’expériences exclusives : safaris aquatiques, camps de luxe discrets, observation de la faune dans des conditions exceptionnelles. En 2026, de nouveaux lodges écoresponsables viendront renforcer cette offre, confirmant la position du Botswana comme l’une des destinations les plus prestigieuses du continent.

Longtemps resté en marge des grands flux touristiques, le Mozambique amorce un retour progressif mais solide. Bordé par l’océan Indien, le pays dispose de kilomètres de plages vierges, d’archipels préservés comme celui de Bazaruto, et d’une biodiversité marine remarquable.

Selon Condé Nast Traveler, 2026 marque un tournant pour le Mozambique, porté par des investissements hôteliers ciblés, notamment dans le tourisme balnéaire haut de gamme et la plongée. Le pays séduit aussi par son identité culturelle singulière, héritée de son passé lusophone, offrant une expérience différente de celle des destinations plus connues de la région.

Rwanda et Afrique du Sud : des destinations structurées et visionnaires

Le Rwanda confirme sa place parmi les destinations africaines les plus organisées et les plus sûres. Surnommé le « pays des mille collines », il a su construire une image fondée sur la sécurité, la propreté et la durabilité.

Le tourisme de nature reste au cœur de son attractivité, avec l’observation des gorilles de montagne dans le parc national des Volcans, l’une des expériences les plus emblématiques d’Afrique. En parallèle, Kigali s’impose comme un hub régional moderne, accueillant événements internationaux, conférences et initiatives technologiques. Pour 2026, le Rwanda illustre parfaitement l’équilibre entre mémoire, nature et modernité.

Indétrônable dans de nombreux classements, l’Afrique du Sud continue de séduire par la richesse et la diversité de son offre. Safaris dans le parc Kruger, routes des vins du Cap, scènes culturelles de Johannesburg et du Cap, paysages côtiers spectaculaires : le pays reste l’une des portes d’entrée majeures du tourisme africain.

Condé Nast Traveler souligne néanmoins la capacité du pays à se réinventer. Nouvelles adresses hôtelières, gastronomie créative, tourisme communautaire et expériences culturelles immersives viennent compléter une offre déjà très structurée, renforçant son attractivité pour les voyageurs internationaux en 2026.