L’Algérie en force aux USA : 30 leaders économiques au SelectUSA Investment Summit 2026

Dans une démarche visant à renforcer les liens économiques bilatéraux, une délégation de haut niveau composée de trente chefs d’entreprises et responsables institutionnels algériens prend part, depuis ce dimanche, au SelectUSA Investment Summit 2026 dans le Maryland, aux États-Unis.

En effet, du 3 au 6 mai 2026, l’Algérie marque sa présence au principal événement consacré à la promotion des investissements directs étrangers aux États-Unis. Organisée par le Département américain du Commerce, cette édition accueille une délégation nationale diversifiée, conduite par Mark Schapiro, chargé d’affaires de l’ambassade des États-Unis à Alger.

Énergie, Santé, Tech : Une délégation algérienne aux multiples visages

Cette délégation, fruit d’une collaboration entre le service commercial de l’ambassade américaine, le Conseil du renouveau économique algérien (CREA) et l’Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI), témoigne de la vitalité nouvelle de l’économie nationale. Au total, ce sont 30 membres représentant 24 entreprises publiques et privées qui ont fait le déplacement outre-Atlantique.

Parmi les figures de proue figurent Kamel Moula, président du CREA, ainsi que des dirigeants de la Chambre de commerce américaine en Algérie (AmCham). L’objectif est de mettre en lumière « certains des acteurs économiques les plus dynamiques d’Algérie », couvrant des secteurs stratégiques allant de l’énergie et l’industrie pharmaceutique aux technologies du numérique, en passant par l’agroalimentaire, la sidérurgie et les start-ups.

Algérie-USA : Un partenariat à plus de 3,5 milliards de dollars

Cette participation intervient dans un contexte de croissance exceptionnelle des flux financiers entre les deux nations. Selon les données communiquées, les échanges commerciaux entre les États-Unis et l’Algérie ont franchi des paliers historiques, dépassant les 3,5 milliards de dollars en 2025.

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Pour les entreprises algériennes présentes, le SelectUSA Investment Summit constitue une plateforme d’échange inédite. Au-delà de la simple prospection, l’enjeu est d’ « explorer des perspectives stratégiques d’affaires et d’investissement » et d’ « approfondir leur compréhension du climat d’investissement aux États-Unis ».

SelectUSA 2026 : Une opportunité stratégique pour les entrepreneurs algériens

Durant ces quatre jours de travaux, les opérateurs algériens auront l’opportunité de se confronter aux standards internationaux. L’événement est conçu pour leur permettre d’ « échanger les meilleures pratiques avec des leaders mondiaux de l’industrie », favorisant ainsi un transfert de savoir-faire essentiel pour la modernisation du tissu industriel algérien.

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Alors que l’Algérie multiplie les réformes pour attirer les investissements et diversifier son économie, cette immersion au cœur de la finance et de l’industrie américaine marque une étape supplémentaire dans l’intégration des entreprises algériennes sur la scène économique mondiale.