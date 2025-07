L’Algérie en fête : découvrez les rendez-vous culturels à ne pas manquer cet été

L’été en Algérie est une période vibrante, où le soleil se mêle à une multitude d’événements culturels qui animent les villes à travers le pays. Cette saison offre une occasion unique de se plonger dans une atmosphère de fête et de partage.

De la musique entraînante aux soirées du cinéma en plein air en passant par des spectacles de comédie hilarante. Le pays s’anime pour offrir des expériences mémorables. Il s’agit d’une invitation à créer des souvenirs inoubliables tout en découvrant la richesse culturelle algérienne.

C’est la période idéale pour profiter pleinement de la douceur des soirées estivales. Que ce soit en famille, avec les enfants, ou entre amis qui partagent les rires et les discussions, l’été algérien est synonyme de partage et de joie de vivre.

Le 7ᵉ festival du rire se tiendra du 17 au 19 juillet à l’Opéra d’Alger

Le festival DZ Spirit revient en 2025 avec des spectacles d’humour prévus à l’Opéra d’Alger et au théâtre national algérien (TNA). L’événement mettra en vedette une série d’humoristes algériens de renom comme Abdelkader Secteur, Farid Chamekh, Merwane Benlazar et Mouad Bennacer et de talents internationaux tels que Charly Nyobe (Cameroun) et « Nadège100 gêne » (Haïti).

Par ailleurs, les deux soirées aux TNA présenteront des comédiens comme Farès Barket, Djawad Tourabi, Juste Inès, Slimane Driss et la Troupe d’Algé’ Rire. Organisée sous l’égide du ministère de la Culture et des Arts, cette nouvelle édition a pour objectif de promouvoir l’humour algérien, africain et international.

En plus des spectacles, des mastersclasses seront organisées par des professionnels pour encadrer et former la nouvelle génération d’humoristes et de comédiens.

TIF en concert à la Coupole d’Alger le 3 août 2025

Le rappeur TIF est de retour en Algérie pour un concert événement très attendu par ses fans. Après avoir enflammé le Théâtre de Verdure, il y a deux ans, l’artiste se produira à la Coupole d’Alger le 3 août prochain, l’occasion pour ses fans de le voir rapper en direct.

Les billets sont déjà en vente depuis le 4 juillet et la demande est forte pour ce concert qui s’annonce fort pour les amateurs du rap.

Originaire de la wilaya d’Alger et basé à Paris, Toufik, alias TIF, est reconnu pour sa capacité à rapper, mais aussi à chanter aussi bien en arabe qu’en français, offrant une fusion unique qui plaît beaucoup à son large public, que ce soit en Algérie ou en France.

DJ Snake se produira pour la première fois en Algérie le 22 août 2025

Le très attendu concert de DJ Snake en Algérie est désormais fixé au 22 août 2025 au stade de Nelson Mandela à Alger. Initialement prévu pour le 25 juillet, l’événement a été reporté en raison des complexités administratives liées à son équipe.

Le projet de faire venir cette star des platines en Algérie ne date pas d’hier, il remonte à 2022, notamment après la sortie de son tube à succès « Disco Maghreb ». L’organisation de ce concert d’envergure a été confiée à une agence privée.

Ce concert offrira aux fans de l’artiste franco-algérien l’opportunité de voir DJ Snake sur scène, une occasion manquée lors de la clôture des Jeux méditerranéens. L’artiste a déjà promis « Les Algériens vont kiffer ça« .

Un Cinéma sous les étoiles avec l’IFA

L’Institut français d’Algérie convie les spectateurs algériens à son événement « Cinéma sous les étoiles 2025 ». Il s’agit d’une célébration du 7ᵉ art qui se tiendra du 27 au 31 juillet à 21h, au niveau du jardin de Renaissance Hôtel de Tlemcen.

Les spectateurs profiteront d’une programmation riche et variée, conçue pour être accessible à tous, que ce soit aux cinéphiles avertis ou ceux qui cherchent simplement une belle soirée d’été en famille ou entre amis. Au programme, des films captivants comme « Aznavour », « Sirocco » et « Borgo ».

L’entrée est fixée à 500 Da pour les adultes et 250 Da pour les enfants, l’occasion de profiter d’une soirée cinéma en plein air dans une ambiance conviviale.

