L’Algérie en deuil : Décès de l’ancien Président Liamine Zeroual

La présidence de la République a annoncé, ce samedi soir, le décès de l’ancien président et moudjahid Liamine Zeroual à l’âge de 85 ans. Figure emblématique de la transition démocratique et de la lutte antiterroriste des années 90, il s’est éteint à l’hôpital militaire Mohamed Seghir Nekkache d’Alger, après un long combat contre une maladie incurable.

Un deuil national de trois jours

Dès l’annonce du décès, la Présidence a décrété un deuil national de trois jours sur l’ensemble du territoire national et au sein des représentations diplomatiques à l’étranger. Le drapeau national a été mis en berne en hommage à celui qui a dirigé le pays durant l’une de ses périodes les plus critiques.

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Du maquis aux hautes sphères de l’État

Né le 3 juillet 1941 à Batna, Liamine Zeroual appartient à cette génération de patriotes qui a répondu à l’appel de la patrie dès son plus jeune âge. En 1957, il quitte les bancs de l’école pour rejoindre les rangs de l’Armée de Libération Nationale (ALN), participant activement à la Révolution de Libération jusqu’à l’indépendance en 1962.

Après 1962, il embrasse une carrière militaire d’excellence :

Formation internationale : Il suit des cycles d’instruction militaire en Union soviétique, puis à l’École de guerre en France en 1974.

Il suit des cycles d’instruction militaire en Union soviétique, puis à l’École de guerre en France en 1974. Commandements stratégiques : Il dirige successivement l’école militaire de Batna, l’Académie militaire de Cherchell, puis prend le commandement des 6e, 3e et 5e Régions militaires.

Il dirige successivement l’école militaire de Batna, l’Académie militaire de Cherchell, puis prend le commandement des 6e, 3e et 5e Régions militaires. Sommet de la hiérarchie : Il est nommé commandant des forces terrestres avant d’entamer sa carrière politique.

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Le président du dialogue et de la transition

Nommé chef de l’État le 31 janvier 1994 par le Haut Conseil de l’État, il est officiellement élu Président de la République le 16 novembre 1995 lors de la première élection présidentielle pluraliste du pays.

Son mandat restera marqué par sa volonté de stabiliser l’Algérie face à la menace terroriste et son attachement à la souveraineté nationale. En septembre 1998, faisant preuve d’une intégrité rare, il annonce de manière inattendue la réduction de son mandat et l’organisation d’une élection présidentielle anticipée. Il quitte officiellement ses fonctions le 27 avril 1999, se retirant avec dignité dans sa ville natale de Batna.

Avec la disparition de Liamine Zeroual, l’Algérie perd un homme d’État respecté, dont le parcours se confond avec l’histoire contemporaine du pays, de la guerre d’indépendance à la reconstruction institutionnelle.

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