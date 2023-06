L’Algérie élue au Conseil de sécurité de l’ONU, le SG Guterres félicite Tebboune

Le secrétaire général des Nations unies (ONU), Antonio Guterres, a félicité aujourd’hui le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, pour l’élection de l’Algérie en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité.

Cette reconnaissance témoigne des efforts de l’Algérie en faveur de la paix et de la sécurité dans la région et à l’international. Le secrétaire général de l’ONU a salué l’engagement fort du président Tebboune pour la résolution pacifique des conflits et la coopération internationale. Il a également salué l’attachement continu de l’Algérie aux principes et aux valeurs de la Charte des Nations unies.

Le secrétaire général de l’ONU a exprimé sa volonté de travailler en étroite collaboration avec l’Algérie pour promouvoir la paix et la sécurité dans le monde entier. Il a souligné que l’Algérie avait joué un rôle important dans la résolution de plusieurs conflits dans la région, notamment en Libye et au Mali.

Le Conseil de sécurité de l’ONU est chargé de maintenir la paix et la sécurité internationales. Il est responsable de la paix et de la sécurité dans le monde entier et peut prendre des mesures pour prévenir ou mettre fin à un conflit. Les membres du Conseil de sécurité sont élus pour une période de deux ans et les cinq membres permanents sont les États-Unis, la Chine, la Russie, le Royaume-Uni et la France.

L’Algérie membre non permanent au Conseil de sécurité pour la période 2024-2025

Le mardi 6 juin passé, l’Algérie a été élue à New York par l’Assemblée générale de l’ONU, comme membre non permanent au Conseil de sécurité pour la période 2024-2025.

En effet, étant candidate au poste de membre non permanent au Conseil de sécurité de l’ONU pour la période 2024-2025, l’Algérie a réussi à convaincre au moins les deux tiers de l’Assemblée générale de l’instance onusienne tenue, aujourd’hui à New York.

Il est à noter que candidature de l’Algérie, bénéficie du soutien de nombreuses instances, notamment de l’Union Arabe, de la Ligue arabe et de l’Organisation de la coopération islamique.