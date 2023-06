L’Algérie élue au Conseil de sécurité de l’ONU “en reconnaissance à son rôle pivot dans sa région”

L’élection hier, le mardi 6 juin 2023 de l’Algérie comme membre non permanent du Conseil de sécurité, est un “succès diplomatique qui confirme le retour de l’Algérie nouvelle sur la scène internationale” et “traduit la considération et l’estime” dont bénéficie le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de la part de la communauté internationale, indique un communiqué de la présidence de la République.

“En reconnaissance à son rôle pivot dans sa région”, l’Algérie a été élue, au premier tour, avec une écrasante majorité des voix, par l’Assemblée générale des Nations unies, membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, pour un mandat de deux ans à compter du 1er janvier 2024, à l’issue d’un vote à bulletins secrets des 193 Etats membres de l’ONU, peut-on lire dans le communiqué de la Présidence de la République.

Rajoutant aussi que : “cette élection, qui est à inscrire à l’actif de la politique étrangère de notre pays, traduit la considération et l’estime dont bénéficie le président de la République Abdelmadjid Tebboune, de la part de la communauté internationale et reflète sa reconnaissance pour sa contribution en faveur de la paix et de la sécurité internationales”.

Une élection qui confirme « le retour de l’Algérie sur la scène internationale »

“Ce succès diplomatique confirme bien le retour de l’Algérie nouvelle sur la scène internationale et entérine la vision et approche du président de la République pour la préservation de la paix et la sécurité dans le monde, fondées sur la coexistence pacifique, le règlement pacifique des différends et la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays dans le cadre d’une politique étrangère qui puise ses principes, ses valeurs et ses idéaux de notre guerre libératrice”, poursuit cette même source.

A LIRE AUSSI : Election de l’Algérie comme membre non permanent de conseil de sécurité de l’ONU 2024-2025

Pour conclure, le communiqué précise que “cette politique étrangère bénéficie aujourd’hui d’un cap et d’une vision qu’elle doit au Président Tebboune. Le Chef de l’Etat l’a également dotée d’un projet global et cohérent qui s’attache indissolublement à la défense des intérêts nationaux sous toutes leurs formes et en toutes circonstances”.