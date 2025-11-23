L’Algérie élue à la vice présidence d’une importante instance africaine

L’Algérie vient de renforcer sa présence institutionnelle sur la scène africaine. À l’issue des travaux de la 47ᵉ session des Présidents des Parlements nationaux de l’Union parlementaire africaine (UPA), organisée samedi à Kinshasa, la délégation algérienne a été élue membre du bureau du comité exécutif, avec le poste de vice-président représentant l’Afrique du Nord.

Cette élection constitue un nouveau témoignage de confiance accordé à l’Algérie, qui poursuit depuis plusieurs années une stratégie active visant à consolider la coopération interparlementaire africaine et défendre les priorités continentales dans les instances régionales et internationales.

La décision adoptée à Kinshasa s’inscrit dans la continuité de la participation algérienne aux initiatives africaines en matière de gouvernance, d’intégration économique et de stabilité politique.

Deux jours de débats autour des défis africains

Cette 47ᵉ session, qui s’est tenue sur deux jours, a réuni des délégations parlementaires venues de l’ensemble du continent. Les discussions ont porté sur les enjeux politiques, économiques et institutionnels auxquels font face les pays africains.

Les participants ont salué l’importance de renforcer la coopération parlementaire pour répondre efficacement aux crises multidimensionnelles qui touchent plusieurs régions du continent.

Les travaux se sont clôturés par l’adoption de deux rapports majeurs :

Rapport politique : « Renforcer la souveraineté nationale des États africains pour un développement durable ». Ce texte met en avant la nécessité de consolider les institutions nationales, d’améliorer la gouvernance ainsi que de préserver l’indépendance décisionnelle des États face aux pressions extérieures.

Rapport économique : « Défis de la transition énergétique et développement des énergies renouvelables en Afrique ». Le document souligne l'urgence d'accélérer la transition énergétique, d'améliorer l'accès aux énergies propres et de mobiliser des investissements pour accompagner les pays africains dans ce processus.

Recommandations stratégiques pour l’avenir africain

Les deux rapports adoptés lors de la session ont formulé un ensemble de recommandations stratégiques visant à renforcer la stabilité et la résilience du continent. Elles portent notamment sur la consolidation de la stabilité politique et la prévention des conflits, l’amélioration de la gouvernance, l’accélération des investissements dans les énergies renouvelables, l’accompagnement des États dans leurs transitions économiques, ainsi que le renforcement de la coopération interparlementaire africaine.

Ces initiatives sont essentielles pour naviguer dans un environnement mondial en mutation et garantir un avenir prospère pour tous les pays du continent.

