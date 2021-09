L’Algérie écrase le Djibouti : les Verts préservent leur invincibilité

Première mission accomplie pour l’Équipe d’Algérie de football qui a entamé fort les éliminatoires à la Coupe du monde 2022 qui se déroulera au Qatar.

C’est avec un score que l’équipe d’Algérie s’est imposée, ce jeudi soir, face à la sélection de Djibouti au stade Mustapha-Tchaker de Blida. En s’imposant 8 – 0 contre les Djiboutiens, les verts ont nouvelle fois préservé la belle série d’invincibilité.

Ce soir, les hommes de Djamel Belmadi se sont montrés puissants dès les premières minutes. Face à une défense djiboutienne très faible, les verts n’ont pas hésité à plier le matche en première période, en inscrivant quatre buts. Ces derniers ont été marqués avec l’art et la manière par Islam Slimani en 5e et 25e minutes, Ramy Bensebaini à la 26e et Baghdad Bounedjah à la 40e minutes de jeu.

En deuxième période, les champions d’Afrique n’ont pas opté pour le maintien du score. Bien au contraire, ils ont relancé la machine en ajoutant quatre autres buts. Comme première mi-temps, c’est Slimani qui a ouvert le score avec un deuxième doublé (46e et 53e). Puis, le capitaine Riyad Mahrez a ajouté le septième but (67e) des verts et enfin Zerrouki le huitième à 69e minutes.

En battant le Djibouti ce soir (8-0) avec notamment quadruple d’Islam Slimani, l’Algérie a allongé sa série d’invincibilité à 28 matchs, un nouveau record africain.