L’Algérie écrase la Tanzanie : buts et résumé du match

Héroïques Algériens ! En s’imposant brillamment face à la Tanzanie (0-2), ils consolident leur place à la tête du groupe F. Une deuxième victoire de rang qui leur a permis de franchir un grand pas vers la qualification pour la CAN-2023 en Côte d’Ivoire.

Les Verts entament en force le match. Ils exercent une pression sur les bois tanzaniens, mais sans pour autant créer des occasions dangereuses, se contentant par quelques tentatives timides. Les Tanzaniens, quant à eux, osent vers l’avant, mais la défense algérienne s’est montrée solide et résiste bien aux quelques assauts des locaux.

Il va falloir attendre jusqu’à les derniers instants pour que les efforts des protégés de Belmadi soient enfin récompensés. Sur un coup franc exécuté par Youcef Belaïli, Islam Slimani dévie la balle de la tête vers Ramy Bensebaini. Sans couverture et bien placé, le latéral gauche de la sélection nationale met le cuire au fond des filets et débloque la situation 45+1’. C’est donc sur cet avantage au score d’un but à zéro en faveur de l’Algérie que l’arbitre soudanais renvoie les 22 acteurs aux vestiaires.

Amoura, la belle découverte

Après la pause citron, les Tanzaniens tenteront de remettre les pendules à l’heure. Ils rentrent plus motivés et déterminés, mais leurs tentatives resteront vaines face à une défense algérienne solide et un M’bolhi des grands jours qui se distingue par quelques arrêts décisifs.

Coté Algérien, la sortie précoce d’Adam Ounas en raison d’une blessure fausse les plans de Djamel Belmadi. Mais son remplaçant Mohamed-Amine Amoura va apporter le plus escompté pour le compartiment offensif de l’équipe. En effet, l’attaquant de Young Boys réussira à doubler la mise. Bien servit par une passe en profondeur, il tente le tire, la balle heurte le poteau et revient sur les pieds de Billel Brahimi. Ce dernier sert de nouveau le jeune attaquant qui marquera le but rassurant d’une puissante frappe 88′.

C’est donc sur cette victoire de deux buts à zéro en faveur de l’Algérie que l’arbitre soudanais donne le coup de sifflet finale. Victoire amplement méritée pour notre sélection nationale. Elle lui a permit de prendre le large à la tête du groupe F avec 6 points au compteur mais surtout franchir un grand pas vers la qualification pour la prochaine CAN-2023 en Côte d’Ivoire.