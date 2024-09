L’Algérie donne un coup de pouce record à la Tunisie : Sonelgaz à la rescousse

Alger, le 08 septembre 2024 – Sonelgaz vient de porter assistance au voisin tunisien en lui fournissant une quantité record d’électricité. Ce geste de solidarité énergétique s’inscrit dans le cadre du renforcement des liens de coopération entre les deux pays.

Dans un communiqué conjoint publié hier (samedi 07 septembre 2024), Sonelgaz, la société algérienne de l’électricité et du gaz, et la société Tunisienne d’Électricité et de Gaz (STEG) ont annoncé avoir procédé à l’acheminement de 1000 mégawatts d’électricité vers la Tunisie.

Cette décision, prise en réponse à une panne d’une centrale électrique tunisienne d’une capacité de 400 mégawatts survenue samedi, a été dictée par les hautes autorités algériennes, soucieuses de renforcer les liens de coopération avec la Tunisie.

“En exécution des directives des hautes autorités du pays, concernant le renforcement des liens de coopération avec la sœur Tunisie, et en s’engageant à poursuivre l’approvisionnement en électricité, suite à la panne survenue dans l’une des centrales électriques de la Société Tunisienne de l’Électricité et du Gaz, d’une capacité de 400 mégawatts ce samedi matin 7 septembre 2024, Sonelgaz a réussi, en un temps record, à fournir au réseau tunisien 1000 mégawatts d’électricité », indique le communiqué commun.

Panne électrique en Tunisie : L’Algérie répond présente

Ce volume d’électricité exporté représente un record pour Sonelgaz, permettant ainsi de pallier le déficit énergétique tunisien et de garantir la stabilité du réseau électrique de ce pays.

La société tunisienne a exprimé ses « sincères remerciements à la société algérienne Sonelgaz pour sa coopération continue, notamment dans des circonstances aussi exceptionnelles ».

Il convient de rappeler qu’en 2023, l’Algérie avait déjà soutenu la Tunisie dans des moments similaires de pénurie énergétique, notamment en période de forte demande, comme lors des vagues de chaleur estivales.

Cette nouvelle intervention confirme la solidité de la coopération énergétique entre les deux pays et souligne l’importance de la solidarité régionale face aux défis énergétiques.

En résumé, cette action de solidarité entre l’Algérie et la Tunisie témoigne de la force des liens qui unissent les deux pays et de leur volonté de coopérer dans les domaines stratégiques tels que l’énergie.