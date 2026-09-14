L’Algérie domine son marché en Corée du Sud : Qu’est-ce que le naphta ?

Le naphta, dérivé des hydrocarbures et matière première essentielle pour l’industrie pétrochimique, continue d’alimenter le dynamisme des échanges commerciaux entre l’Algérie et la Corée du Sud.

Selon les données publiées par l’Association coréenne du commerce international (KITA) et relayées par un communiqué de l’ambassade de la République de Corée, l’Algérie s’est hissée au premier rang des fournisseurs de naphta de la Corée du Sud au cours du premier semestre 2026.

D’après ces statistiques, le pays a représenté 17,2 % du total des importations coréennes de ce produit stratégique durant la première moitié de l’année.

Cette performance traduit une progression constante des parts de marché algériennes à Séoul, passant de 12,9 % en 2024 à 15,6 % en 2025, avant d’atteindre ce nouveau sommet.

Dans le même communiqué, la République de Corée a réaffirmé sa volonté de renforcer davantage sa coopération économique avec l’Algérie, en particulier dans le secteur énergétique.

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Séoul a notamment mis en avant la « valeur stratégique » de la position géographique de l’Algérie en Méditerranée, tout en soulignant les capacités remarquables du pays en matière de production et d’exportation d’hydrocarbures.

Qu’est-ce que le naphta, ce produit au cœur des échanges pétrochimiques ?

Derrière cet engouement sud-coréen se cache un produit stratégique mais méconnu. Ni carburant vendu à la pompe, ni produit fini, le naphta est un mélange d’hydrocarbures légers.

Ses molécules comptent de cinq à douze atomes de carbone. Il est issu des premières étapes de distillation du pétrole brut.

Positionné entre les gaz et le kérosène, il constitue un intermédiaire indispensable de la chaîne énergétique. Les coupes légères représentent 15 à 30 % d’un baril de pétrole. Toutefois, seule une faible fraction rejoint les complexes pétrochimiques.

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À ce niveau intervient le vapocraquage. Porté à très haute température avec de la vapeur d’eau, le naphta se fragmente. Il produit ainsi de l’éthylène et du propylène. Ces molécules sont ensuite polymérisées. Elles servent à fabriquer le plastique, des emballages aux films industriels.

Le naphta constitue également un pilier majeur de l’industrie des carburants. Il subit un reformage catalytique pour augmenter son indice d’octane. Ce procédé fournit le réformat nécessaire à la fabrication de l’essence. Il libère aussi des composés aromatiques indispensables à la chimie.

Enfin, certaines coupes spécifiques servent de solvants industriels, comme le white-spirit. Dépourvu de prix administré, ce composant s’échange sur les marchés internationaux. Son cours suit de près celui du pétrole brut. En sécurisant ses approvisionnements en Algérie, la Corée du Sud garantit la stabilité de ses usines pétrochimiques.