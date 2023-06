« L’Algérie devrait retirer sa candidature pour l’accueil de la CAN 2025 », Derradji (vidéo)

Le commentateur algérien et journaliste sportif, Hafid Derradji, est revenu sur les déclarations de Faouzi Lakjaa, président de la fédération marocaine de football.

En effet, alors que la course organisationnelle de la Coupe d’Afrique 2025 bat son plein, le président de l’instance marocaine a annoncé que son pays accueillera officiellement l’événement africain de 2025.

Une déclaration qui a suscité l’indignation et l’étonnement de par son caractère inédit. Ainsi, Derradji a dit, « Cette annonce ne m’étonne pas. Or, c’est un manque de respect flagrant que Lakjaa vient de signer. C’est la première fois qu’un président de fédération annonce une telle chose avant l’annonce officielle de l’instance continentale », dit-il.

Apparemment rien ne sert d’attendre la décision du bureau exécutif de la CAF concernant l’attribution de la CAN 2025, Faouzi Lekjaa vous révèle le nom du pays hôte : pic.twitter.com/raJ6H92OOM — Algérie Football Média 🇩🇿 (@DZFOOTBALLDZ) June 28, 2023

Devant les parlementaires marocains, Faouzi Lakjaa n’est pas allé avec le dos de la cuillère et a affirmé que cette CAN 2025 sera organisée par son pays. Dans le dernier épisode de son rendez-vous hebdomadaire, Derradji a ajouté, « On savait que le Maroc allait organiser la CAN 2025. Cela confirme ce que nous avons dit, mais l’annoncer comme ça est alors que la CAF n’a pas encore tranché n’est pas conforme à l’éthique et aux principes du sport », explique-t-il.

Organisation de la CAN 2025 : l’Algérie en passe de retirer sa candidature ?

Selon le commentateur algérien, Hafid Derradji, la Fédération algérienne de football serait en passe de prendre une décision forte. Même si l’instance fédérale algérienne n’a rien communiqué dans ce sens, Derradji a dévoilé, « la FAF serait en train de préparer le retrait du dossier algérien de la course à l’organisation de la CAN 2025. C’est la moindre mesure à prendre après les déclarations de Lakjaa », dit-il.

Ainsi, selon le journaliste algérien, Hafid Derradji, la Fédération algérienne de football, aurait pris la décision de se retirer de la course à l’organisation de la CAN 2025.

Une annonce qui sera confirmée, ou infirmée dans les prochains jours, par l’instance algérienne. Néanmoins, selon Derradji, l’Algérie maintiendra son dossier de candidature pour l’organisation de la CAN 2027. Il ajoute, « L’Algérie doit se focaliser sur l’organisation de la CAN 2027. Le dossier algérien pour accueillir cet événement sera maintenu », indique-t-il.