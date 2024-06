L’Algérie dévoile ses trésors: les arrivées de touristes internationaux en hausse en 2024

Le tourisme international est sur la bonne voie pour retrouver, au cours de cette année, ses niveaux d’avant pandémie. Sur le continent africain, le tourisme reprend de la vigueur après la crise pandémique, sans précédent, du Covid-19.

En effet, selon les récentes données de l’organisation mondiale du tourisme, les arrivées internationales en Afrique ont atteint 96% de leur niveau d’avant la crise. Ainsi, l’Afrique du Nord a enregistré les meilleures performances du continent, durant le premier trimestre de 2024.

Voici le nombre de touristes internationaux ayant visité l’Algérie en 2023

À l’occasion de la journée nationale du tourisme, le ministre Mokhtar Didouche a dévoilé le nombre de touristes ayant visité le pays au cours de l’année précédente. En effet, ce responsable a fait savoir qu’un total de 3.3 millions de visiteurs ont été reçus au cours de l’année 2023, dont 2.2 millions sont des arrivées internationales.

Longtemps restée à l’ombre de ses voisins marocains et tunisiens, l’Algérie n’a pourtant rien à envier à ses deux pays. Ses sites antiques, ses plages qui s’étalent sur 1 200 kilomètres et son vaste Sahara ne manquent pas de séduire les touristes étrangers et les voyageurs les plus aguerris.

Pour rattraper de longues années de retard, l’Algérie doit faire face à de nombreux défis pour faire avancer son secteur touristique. En cette occasion, le ministre du tourisme a fait état de 800 projets d’investissement touristiques en cours de réalisation.

L’Algérie, 3ᵉ plus importante progression touristique en Afrique en 2024

Dans une précédente déclaration, le même ministre a déclaré que 800 000 personnes ont visité l’Algérie durant les trois premiers mois de l’année 2024. Par ailleurs, les efforts du gouvernement en matière d’infrastructures et de facilitations dans la procédure de visa à l’arrivée ont permis à l’Algérie de se hisser au 3ᵉ rang africain des plus importantes progressions touristiques, derrière la Tanzanie (+53%) et le Maroc (+32%).

En effet, selon les données de l’OMT, l’Algérie a enregistré une progression de 17 %, comparativement aux chiffres du premier semestre de l’année 2019 et devient ainsi la troisième la plus importante progression touristique africaine, en l’espace de cinq ans. Ces données illustrent, aussi, l’ambition touristique de l’État qui souhaite accueillir pas moins de 12 millions de touristes en 2030.

