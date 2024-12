L’Algérie dévoile sa première stratégie nationale en IA

Ce samedi, la première version de la stratégie nationale en intelligence artificielle a été présentée lors d’un colloque organisé dans le cadre de la troisième édition de la Conférence africaine des start-up. Cet événement, tenu sous le thème « Réinventer l’Afrique grâce à l’intelligence artificielle », illustre l’ambition de l’Algérie de devenir un leader en technologies avancées.

La conférence, inaugurée par le Premier ministre Nadir Larbaoui, a réuni des ministres africains, des responsables, des experts, et plus de 500 start-up et investisseurs.

Placée sous le haut patronage de Tebboune, elle a mis en avant le rôle crucial de l’intelligence artificielle pour le développement durable en Afrique.

Selon Nourredine Wahid, ministre de l’Économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises, l’Algérie a déjà accompli des avancées significatives dans ce domaine.

Il a souligné la nécessité d’investir dans des ressources humaines et matérielles de pointe, affirmant que cette stratégie marque le début d’une transformation qui positionnera l’Algérie parmi les nations pionnières en technologie.

Les axes principaux de la stratégie nationale

Le professeur Marouane Debbah, président du Conseil scientifique pour l’intelligence artificielle, a présenté les grandes lignes de cette stratégie, élaborée sous la supervision du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Celle-ci repose sur quatre axes majeurs :

Encourager la recherche scientifiqueen intelligence artificielle. Renforcer les capacités humaines et techniques. Accompagner les start-upet soutenir les centres de données. Identifier des secteurs prioritaires tels que la sécurité, l’agriculture, l’industrie et la santé.

Debbah a également mis en avant l’importance de coordonner les efforts entre les différents acteurs pour intégrer l’intelligence artificielle dans l’économie nationale.

Qui est Marouane Debbah ?

Le professeur Marouane Debbah est l’un des chercheurs algériens les plus influents dans les domaines des technologies avancées et de l’intelligence artificielle.

Actuellement professeur à l’Université Khalifa à Abu Dhabi, il est également directeur fondateur du Centre de recherche sur la sixième génération (6G).

Avec une carrière marquée par des postes prestigieux, notamment chez Huawei et des institutions académiques renommées, Debbah a contribué au développement de technologies de pointe, y compris celles des réseaux mobiles 5G et de l’intelligence artificielle.

Il détient plus de 40 brevets et a reçu de nombreuses distinctions scientifiques.

Un message du président de la République

Dans un message lu par le Premier ministre, le Président a insisté sur l’importance de l’entrepreneuriat et de l’innovation pour bâtir une Afrique unifiée et prospère. Il a appelé à intégrer l’intelligence artificielle dans les stratégies économiques pour garantir une croissance durable et compétitive.