L’Algérie devient membre officiel du comité exécutif de l’IGU (Union Internationale du Gaz)

Lors de la 29e session de la Conférence mondiale du gaz, tenue du 19 au 23 mai 2025 à Pékin, en Chine, l’Association algérienne de l’industrie du gaz a annoncé une victoire majeure pour l’Algérie : son élection au comité exécutif de l’Union internationale du gaz (UIG). Cette nouvelle position stratégique marque une reconnaissance importante du rôle croissant de l’Algérie dans le secteur énergétique mondial.

Selon un communiqué officiel de Sonatrach, leader national dans le secteur de l’énergie, l’Algérie sera représentée au sein du comité exécutif par le Dr Djilali Benmohamed. Ce dernier, membre actif du bureau de l’Association algérienne de l’industrie du gaz, occupe également le poste de directeur de la planification, des études et de la performance dans le secteur de la liquéfaction et de la séparation du groupe Sonatrach. Le mandat du Dr Ben Mohamed au sein du comité exécutif couvrira la période triennale 2025-2028, période durant laquelle la présidence de l’Union sera assurée par l’Italie.

L’Algérie élue membre du comité exécutif de l’Union internationale du gaz

Le comité exécutif de l’UIG est l’un des organes centraux de la gouvernance stratégique de l’Union. Il supervise l’ensemble des activités des commissions spécialisées, fixe les grandes priorités pour la période à venir et accompagne les transformations majeures du secteur gazier au niveau mondial. L’intégration de l’Algérie à ce comité témoigne de la confiance et de la reconnaissance internationales accordées à l’expertise algérienne.

Cette élection intervient dans un contexte de renouvellement stratégique pour l’Association algérienne de l’industrie du gaz, qui prône désormais une gouvernance plus ouverte et un dialogue renforcé avec les différents acteurs du secteur énergétique. Elle traduit aussi l’ambition de l’Algérie de se positionner de manière plus influente dans les grandes instances mondiales dédiées à l’énergie.

L’Algérie élue au cœur de la gouvernance mondiale du gaz

Le communiqué souligne en outre que l’Association algérienne de l’industrie du gaz a déjà joué un rôle de premier plan au sein de l’Union, en présidant successivement plusieurs commissions clés au cours des trois dernières périodes triennales. Parmi elles, la Commission de la stratégie et de la prospective, considérée comme la plus importante, ainsi que la Commission des marchés du gaz et celle du gaz naturel liquéfié.

Créée en 1993, l’Association algérienne de l’industrie du gaz est une organisation nationale à vocation scientifique et technique. Sous la présidence de Rachid Hachichi, président-directeur général du groupe Sonatrach, elle regroupe les compétences nationales issues notamment de Sonatrach et Sonelgaz. Sa mission est de favoriser la réflexion, la coopération et le développement de l’industrie algérienne du gaz à la fois au niveau national et à l’international.

Avec cette élection au comité exécutif de l’UIG, l’Algérie confirme son rôle clé sur la scène énergétique mondiale et ouvre de nouvelles perspectives pour son industrie gazière.