L’Algérie devient le 2ᵉ plus gros exportateur de gaz vers l’Europe en 2023

Le secteur pétrolier et gazier en Algérie joue désormais un rôle crucial dans la fourniture d’un approvisionnement stable aux marchés régionaux et mondiaux de l’énergie, ce qui est devenu d’autant plus crucial à la lumière de l’invasion russe de l’Ukraine.

Aujourd’hui, l’Algérie dispose d’un marché énergétique solide offrant diverses opportunités d’investissement dans le pétrole, le gaz, les énergies renouvelables et la distribution électrique.

L’Algérie s’impose comme l’un des principaux fournisseurs de gaz de l’UE en 2023

Le pays possède d’importantes réserves de gaz naturel, estimées à environ 159 billions de pieds cubes, ainsi que 12,2 milliards de barils de réserves pétrolières. Avec une production quotidienne de près d’un million de barils de pétrole et 9,9 milliards de pieds cubes de gaz, l’Algérie occupe une place prépondérante sur la scène énergétique mondiale.

À LIRE AUSSI : L’Algérie s’impose comme le 2ᵉ fournisseur de gaz de la France en 2023

L’un des points forts de l’Algérie réside dans son rôle en tant que cinquième plus grand exportateur mondial de gaz naturel liquéfié. Les exportations de gaz du pays ont atteint une moyenne de 56 milliards de mètres cubes en 2022, générant des revenus de l’ordre de 50 milliards de dollars. Le gaz naturel représente environ 19 % de la croissance du PIB de l’Algérie et constitue 93 % de ses exportations totales.

Ainsi, l’Algérie est devenue une des sources principales de gaz naturel pour les pays de l’Union européenne en 2023. Avec 92 millions de m3 livrés chaque jour à travers le réseau de pipeline transméditerranéen, le pays se place en 2ᵉ position après la Norvège et ses 252.9 millions de m3/jour.

Guerre en Ukraine : une opportunité pour le gaz algérien ?

L’Algérie a investi dans le développement d’infrastructures énergétiques clés, notamment des pipelines, des terminaux de gaz liquéfié et des stations d’exportation. Ces infrastructures stratégiques lui permettent d’acheminer efficacement son gaz vers les marchés internationaux, contribuant ainsi à répondre à la demande mondiale croissante, notamment en Europe.

Dans un contexte de tensions géopolitiques entre l’Europe et la Russie, les pipelines algériens jouent un rôle essentiel en garantissant la stabilité de l’approvisionnement en gaz vers l’Europe, en contournant les problèmes liés à la dépendance à l’égard du gaz russe. Cette situation met en lumière l’importance croissante de l’Algérie en tant que partenaire énergétique fiable.

Le secteur de l’énergie en Algérie en pleine expansion

En parallèle, l’Algérie s’engage à développer les énergies renouvelables pour produire entre 30 % et 40 % de son électricité à partir de sources propres d’ici à 2030. Le pays a lancé des projets ambitieux d’énergie solaire et éolienne, contribuant à un approvisionnement plus propre et plus durable pour la région de l’Afrique du Nord.

À LIRE AUSSI : Exportations hors hydrocarbures : « l’Algérie va atteindre 13 MDS de dollars », Tebboune

Avec ses vastes ressources énergétiques, son infrastructure solide et son engagement envers les énergies renouvelables, l’Algérie offre d’importantes opportunités d’investissement pour les entreprises internationales tout en jouant un rôle clé dans la stabilité énergétique régionale et mondiale. De plus, l’Algérie collabore avec d’autres nations africaines pour favoriser le développement de l’industrie énergétique sur le continent, renforçant ainsi son statut d’acteur majeur du secteur.