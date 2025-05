L’Algérie dépasse les 30.000 cartes d’autoentrepreneur délivrées depuis janvier 2024

Le nombre des titulaires de la carte de l’autoentrepreneur en Algérie a franchi le cap des 30.000 bénéficiaires depuis son lancement officiel en janvier 2024, a annoncé ce samedi le ministre de l’Économie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Noureddine Ouadah, à l’occasion de la première édition du Salon national de l’autoentrepreneur.

Organisé au Palais de la Culture Moufdi Zakaria, l’événement placé sous le patronage du président de la République, a rassemblé plusieurs membres du gouvernement, dont les ministres du Travail, de la Jeunesse et de la Formation professionnelle, venus soutenir cette initiative qui marque une étape importante dans la formalisation de l’économie informelle.

Une transformation numérique et économique

Lors de son discours, M Ouadah a salué cette nouvelle dynamique : « Plus de 30.000 jeunes, hommes et femmes, ont rejoint l’économie formelle en un temps record grâce à la carte de l’autoentrepreneur. Ce chiffre reflète un changement d’état d’esprit et une avancée concrète vers une économie numérique moderne ».

Cette carte, accessible via une plateforme numérique lancée par l’Agence nationale de l’autoentrepreneur (ANAE), permet aux travailleurs indépendants d’accéder à des avantages fiscaux et administratifs notables, sans obligation de local ni d’inscription au registre du commerce. Ils peuvent ainsi bénéficier d’une fiscalité allégée (IFU à 0,5%), d’une couverture sociale et de la possibilité d’ouvrir un compte bancaire professionnel.

Le Salon a également permis la mise en relation directe entre autoentrepreneurs et entreprises publiques ou privées, dans des espaces interactifs dédiés. Plusieurs contrats de partenariat ont été conclus sur place, notamment dans les domaines du numérique, du design et des services aux entreprises.

Dans une première nationale, l’ANAE a même mis en place un espace d’inscription instantanée, permettant aux visiteurs éligibles d’obtenir leur carte sur place en moins de 10 minutes.

Lancement du Guide national de l’autoentrepreneur

Autre annonce marquante : le lancement officiel du Guide national de l’autoentrepreneur, disponible en ligne, qui détaille les aspects juridiques, fiscaux et pratiques du dispositif. Ce guide vise à accompagner les nouveaux entrepreneurs dans la structuration de leurs activités.

Le statut d’autoentrepreneur est destiné aux personnes physiques exerçant à titre individuel une activité non réglementée, avec un chiffre d’affaires annuel ne dépassant pas 5 millions DA. Il couvre des domaines variés tels que les services numériques, la formation, les prestations à domicile, les services de loisirs, et les services culturels et de communication.

Sont toutefois exclus de ce statut les métiers réglementés comme les professions médicales, juridiques ou artisanales.

Enfin, le Salon a aussi été marqué par une exposition virtuelle dédiée à l’initiative palestinienne « Ghaza Talent », témoignage de la solidarité constante de l’Algérie envers les causes justes.

À travers cette nouvelle impulsion donnée au micro-entrepreneuriat, l’Algérie confirme sa volonté de favoriser l’inclusion économique, d’encourager les jeunes talents et de diversifier ses sources de croissance. Le statut d’autoentrepreneur pourrait bien devenir l’un des leviers majeurs de cette transformation.