L’Algérie dénonce les frappes israéliennes en Syrie et appelle l’ONU à intervenir

L’Algérie a exprimé, ce mardi, une vive condamnation face à l’escalade des violences menée par Israël au Moyen-Orient, notamment après des frappes aériennes ayant visé la Syrie. Dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, Alger dénonce une « montée dangereuse de l’agression israélienne » et appelle le Conseil de sécurité des Nations Unies à une intervention urgente pour stopper ce qu’elle qualifie de menace grave à la stabilité régionale.

« L’occupation israélienne poursuit son escalade continue dans la région, ouvrant des fronts de guerre les uns après les autres, dans le but d’imposer sa domination sur les peuples et les États du Moyen-Orient », déclare le ministère dans ce communiqué officiel. Cette nouvelle réaction algérienne intervient après que des bombardements israéliens ont touché des installations civiles et gouvernementales à Damas, la capitale syrienne, ainsi qu’à Soueïda, dans le sud du pays.

Frappes sur Damas et Soueïda : Alger accuse Israël de franchir une ligne rouge

Alger considère ces frappes comme une violation flagrante du droit international et une atteinte directe à la souveraineté syrienne. « Dans un développement extrêmement dangereux, Israël est passé à un niveau supérieur de violence en visant directement des structures civiles. Il s’agit d’un acte de guerre qui pourrait entraîner des conséquences imprévisibles pour la région tout entière », alerte le ministère.

L’Algérie a tenu à exprimer « sa pleine solidarité avec la Syrie, pays frère », affirmant son soutien au droit légitime de Damas à défendre sa sécurité et à préserver son intégrité territoriale. Cette position s’inscrit dans le respect des principes de la Charte des Nations Unies et du droit international, selon les autorités algériennes.

l’Algérie exprime son soutien à la Syrie et interpelle l’ONU

En conclusion de son communiqué, le ministère des Affaires étrangères algérien appelle la communauté internationale, et en particulier le Conseil de sécurité de l’ONU, à sortir de son silence. « L’Algérie renouvelle son appel pressant à l’ONU pour qu’elle assume ses responsabilités et mette fin aux agressions israéliennes répétées, qui menacent la paix et la sécurité dans l’ensemble de la région », souligne le texte.

Ce nouvel appel d’Alger s’inscrit dans une série de déclarations récentes de plusieurs pays préoccupés par l’intensification des tensions au Moyen-Orient. En s’exprimant avec fermeté, l’Algérie cherche à mobiliser la scène diplomatique internationale pour éviter une spirale de violence incontrôlable.