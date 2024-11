L’Algérie décroche la palme d’or de la recherche scientifique arabe en 2024, selon ARCIF

L’Algérie vient de réaliser une prouesse scientifique remarquable en se hissant à la première place du classement arabe des pays comptant le plus grand nombre de revues scientifiques publiées en langue arabe pour l’année 2024.

Selon le rapport annuel d’ARCIF sur les facteurs d’impact et les citations des revues scientifiques arabes, l’Algérie a dominé le classement sur 28 pays arabes et étrangers, avec un total de 447 revues scientifiques. Elle devance ainsi l’Égypte (300 revues) et l’Irak (159 revues).

Le rapport souligne que l’Algérie a obtenu la part la plus importante de revues ayant satisfait aux normes internationales, témoignant ainsi d’une amélioration significative de la qualité de la production scientifique dans le pays.

De plus, plus de 850 000 articles scientifiques ont été recensés et attribués à 311 000 auteurs arabes.

En termes de nombre d’auteurs cités, l’Algérie arrive également en tête du classement avec 21 455 auteurs, suivie de l’Irak (17 420 auteurs) et de l’Égypte (15 206 auteurs).

L’Algérie domine le classement des revues scientifiques arabes en 2024, selon ARCIF

L’Algérie excelle particulièrement dans les domaines des lettres et des sciences humaines, tandis que la Palestine se distingue dans les sciences économiques et financières. L’Égypte, quant à elle, domine les classements dans les domaines des sciences sociales et de l’éducation.

Cette performance exceptionnelle reflète le progrès continu de la recherche scientifique en Algérie et consolide sa position de moteur de la connaissance et de l’innovation dans le monde arabe.

Cette avancée remarquable est le fruit d’une politique scientifique volontariste, d’investissements accrus dans la recherche et d’une mobilisation de la communauté scientifique algérienne. Elle ouvre de nouvelles perspectives pour le développement du pays et renforce son attractivité à l’échelle internationale.

En quoi Arcif est-il le baromètre de la production scientifique arabe ?

Arcif, ou « Arab Citation & Impact Factor », un outil d’évaluation mis au point par e-Marefa en 2013, permet de mesurer l’influence des revues scientifiques arabes. En se fondant sur 32 critères rigoureux, il prend en compte non seulement la qualité scientifique des publications, mais aussi leur diversité thématique et géographique, ainsi que les standards éditoriaux en vigueur.

Cette plateforme offre des données complètes, fiables, objectives, intégrées et multidisciplinaires, reliant les résultats et le volume des citations de centaines de milliers d’articles publiés en arabe (ou dans le monde arabe) dans divers domaines.

La plateforme fournit des données et des informations scientifiques de haute qualité provenant de 1006 institutions scientifiques arabes. Ces données peuvent être consultées, analysées, partagées, utilisées pour élaborer des recherches, définir des choix de recherche et prendre des décisions en matière de politiques et de définition des agendas de recherche.

Arcif permet de connaître le volume et la nature des revues et articles scientifiques les plus cités et les plus influents, qui cite qui, dans quelles disciplines, et dans quelles institutions, etc.

En d’autres termes, il permet de découvrir les relations entre les chercheurs, les recherches et les disciplines, et d’identifier les modèles de recherche et les tendances émergentes entre les recherches et les chercheurs.