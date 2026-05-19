L’Algérie décroche la certification de l’OMS à Genève : cette maladie officiellement éliminée

Ce mardi matin à Genève, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a officiellement reconnu l’élimination de la maladie du trachome sur le territoire national, lors d’une cérémonie organisée au siège de l’institution. La distinction a été remise par le directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, au ministre de la Santé algérien, le Pr Mohamed Seddik Aït Messaoudene.

Cette reconnaissance internationale intervient après plusieurs années de travail mené par les autorités sanitaires algériennes. Dans la surveillance, la prévention et la prise en charge des maladies tropicales négligées.

Selon le ministère de la Santé, elle confirme la conformité des programmes nationaux avec les standards internationaux. Et met en lumière une dynamique de santé publique structurée autour de la prévention et de l’amélioration des indicateurs sanitaires.

Trachome : une reconnaissance internationale de l’élimination validée par l’OMS

La cérémonie de Genève marque la validation officielle de l’élimination du Trachome en Algérie en tant que problème de santé publique. L’OMS a attribué cette certification après évaluation des dispositifs de surveillance et des actions de terrain déployées à l’échelle nationale.

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Lors de la remise, le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé a salué les efforts engagés. Tandis que la délégation algérienne a reçu le document officiel attestant de cette élimination.

Les efforts sanitaires de l’Algérie salués dans la lutte contre les maladies négligées

En outre, le ministère souligne que cette avancée résulte de plusieurs leviers opérationnels :

Renforcement des dispositifs de surveillance épidémiologique

Extension des programmes de prévention dans les zones concernées

Amélioration de la prise en charge médicale

Application des normes sanitaires internationales

Cette dynamique s’inscrit dans une stratégie globale visant la réduction des maladies transmissibles et l’amélioration des indicateurs de santé publique.

Trachome : un signal de consolidation du système de santé publique en Algérie

Au-delà de la certification du trachome, cette reconnaissance illustre la capacité du système de santé algérien à atteindre des objectifs fixés dans le cadre des politiques de santé mondiale. Le ministère insiste sur la continuité des efforts engagés pour maintenir ces résultats et renforcer les acquis en matière de prévention.

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Cette validation internationale place également l’Algérie dans une trajectoire de consolidation de ses programmes sanitaires. En cohérence avec les engagements pris dans le cadre des objectifs de développement sanitaire durable.