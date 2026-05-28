L’Algérie débarque à Shanghai : l’offensive touristique de l’ITB China 2026

Quatorze opérateurs touristiques nationaux, une délégation pilotée par l’Office national du tourisme (ONT), et une scène mondiale comme terrain de jeu. Jusqu’au 28 mai, l’Algérie occupe un stand à l’ITB China 2026 de Shanghai, le rendez-vous professionnel incontournable de l’industrie mondiale des voyages. Le message est clair : la destination Algérie entend peser sur le marché asiatique, et elle ne vient pas les mains vides.

Le choix de ce À Shanghai, les opérateurs algériens chassent sur les terres des plus grands décideurs asiatiques. Shanghai concentre chaque année le gratin des décideurs du tourisme mondial. C’est là que se signent les contrats, que se forgent les alliances et que se dessinent les flux de voyageurs de demain. Pour Alger, s’y montrer — et s’y imposer — relève d’une stratégie mûrement réfléchie.

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Pourquoi le marché chinois est-il si stratégique pour le tourisme algérien ?

La Chine représente l’un des viviers de voyageurs les plus puissants de la planète. Des centaines de millions de touristes potentiels, un pouvoir d’achat en hausse, et un appétit croissant pour les destinations authentiques et hors des sentiers battus. L’Algérie, avec ses paysages sahariens, ses sites antiques classés à l’UNESCO et sa façade méditerranéenne, coche précisément ces cases.

Le gouvernement algérien l’a bien compris. En envoyant une délégation structurée à Shanghai, le ministère du Tourisme et de l’Artisanat ne fait pas que participer à un salon. Il envoie un signal fort aux tour-opérateurs asiatiques : la destination est prête, l’offre est réelle, et les portes sont ouvertes.

L’enjeu dépasse la simple visibilité. Il s’agit de nouer des partenariats commerciaux durables, capables de générer des flux réguliers de visiteurs. Dialoguer directement avec les décideurs asiatiques, enrichir le carnet d’adresses des opérateurs nationaux, parapher des accords concrets — voilà ce que vise concrètement cette expédition en terre chinoise.

ITB China 2026 : que représente ce salon pour la délégation algérienne ?

Un accès direct aux acheteurs et distributeurs du tourisme asiatique

aux acheteurs et distributeurs du tourisme asiatique Une vitrine internationale pour le patrimoine culturel, naturel et historique algérien

pour le patrimoine culturel, naturel et historique algérien Un levier de négociation pour des accords de coopération touristique bilatéraux

pour des accords de coopération touristique bilatéraux Une opportunité de positionner l’Algérie face à des destinations concurrentes déjà bien établies en Asie

Reconnu comme une institution dans le secteur, l’ITB China rassemble chaque édition les acteurs majeurs de l’industrie mondiale des voyages. Y figurer, c’est exister sur la carte mentale des professionnels qui orientent les flux touristiques mondiaux.

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Une ambition touristique qui se construit sur plusieurs fronts

Cette présence à Shanghai s’inscrit dans un mouvement de fond. Sur le plan intérieur, plus de 580 projets touristiques sont actuellement en chantier à travers le pays, avec l’objectif de porter la capacité d’hébergement nationale à plus de 210 000 lits. La promesse faite aux visiteurs étrangers doit être tenue par une infrastructure à la hauteur.

Sur le plan de la promotion internationale, l’Algérie multiplie ses apparitions. The Independent a récemment consacré un article élogieux à la destination, soulignant ses trésors encore méconnus. L’objectif officiel reste ambitieux : 12 millions de touristes d’ici 2030, contre quelques millions aujourd’hui.

La connectivité aérienne suit la même logique. Air Algérie prépare l’ouverture d’une ligne directe vers Shanghai, qui viendrait compléter les liaisons déjà opérationnelles vers Pékin et Guangzhou. Relier physiquement les deux pays, c’est lever l’un des premiers obstacles à la venue des touristes chinois.

L’Algérie face au défi de la conversion : de la vitrine à la réservation

Séduire un professionnel du tourisme à Shanghai, c’est bien. Le convaincre de vendre l’Algérie à ses clients, c’est mieux. Ce passage de la promotion à la conversion reste le vrai défi de cette participation à l’ITB China 2026.

Plusieurs leviers sont déjà actionnés. La diaspora algérienne est désormais invitée à investir dans le secteur touristique, aux côtés des opérateurs étrangers. Les procédures de visa font l’objet d’une attention particulière. Et les échanges commerciaux sino-algériens, en pleine accélération, créent un terreau favorable à une coopération touristique renforcée.

Vendre une expérience algérienne unique — mélange de désert saharien, de ruines romaines, de cuisine généreuse et d’hospitalité proverbiale — à des voyageurs chinois en quête d’inédit : le pari est audacieux. Mais les cartes sont là. Il reste à les jouer avec constance.

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